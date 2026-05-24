JEZIVO: Osvanuo snimak policajca kome su studenti blokaderi razbili glavu! (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boraviće od 24. do 28. maja u zvaničnoj poseti Kini, na poziv predsednika Si Đinpinga, u trenutku kada su odnosi dve zemlje najbliži u istoriji, čemu su najviše doprineli upravo Vučić i Si. Posebnu važnost poseti daje činjenica da Vučić u Peking dolazi posle Donalda Trampa i Vladimira Putina, što pokazuje značaj Srbije u međunarodnim odnosima.