PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Foto: Novosti

Obraćanje Vučića

- Uz zahvalnost rukovodstvu RS, mogli su da sagledaju stanje naše vojne moći, kapacitete. Danas sam predložio kao vrhovni komandant, izradu i usvajanje straregije robotizacije. Stanje beznednosti je nešto složenije, naše opredeljenje je da čuvamo mir i stabilnost. U narednim danima potpisaćemo važne ugovore za dalju nabavku sredstava naoružanja. Napravili smo velike narudžbine za našu Vojsku. Verujem da ćemo u narednom periodu sve ono o čemu smo govorili podići na više nivo.

Obraćanje Milorada Dodika

- U vremenu kada je globalni svet u ratovima, važno je reći da je posvećenost izgradnji Vojske Srbije impresivna. Nama koji dolazimo iz RS ovo je bila prilika da se upoznamo sa odlučnošću, da bude ne samo spremna za dejstva već da bude i odvraćujuća sila. Mi smo iz RS zabrinuti da su Albanija, Priština i Hrvatska napravile savez, imajući u vidu da je Hrvatska komponenta u BiH. Taj savez je remetilački, šalje određene poruke. Mislimo da ima zaista zabrinjavajućih elemenata. Nijedan takav savez se ne formira bez jakog cilja. Vojska Srbije je snaga sa respektom - kazao je Dodik.

Sastanak u kasarni "Banjica 2"

Sastanak se održava u kasarni "Banjica 2" u Beogradu.

Sastanku prisustvuju ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, kao i članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba.

Na sastanku rukovodstvo Republike Srpske

Sastanku prisustvuje i rukovodstvo Republike Srpske - srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, predsednik Republike Srpske Siniša Karan, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

Nakon sastanka predviđene su izjave za medije.

