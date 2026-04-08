Politika

BIO NA MESTU TRAGEDIJE NA FILOZOFSKOM, PA POBEGAO: Vođa studentsko-blokaderske liste u Boru daje izjavu u policiji

В. Н.

08. 04. 2026. u 14:15

JEDAN od studenata blokadera na Filolozofskom fakultetu u Beogradu, koji je i vođa blokaderske liste u Boru Marko Andrejević zvani Muta, kako saznajemo od dobro obaveštenig izvora, bio je na V spratu tog fakultea u vreme zapaljenja pirotehničkih sredstava i tragične smrti studentkinje 26. marta 2026. godine oko 22:40, ali je odmah pobegao sa lica mesta!

Do ovih saznanja istražitelji su došli u okviru intenzivnog rada Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i pripadnika Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP-a, zbog čega Andrejević danas daje izjavu u policiji, predočava naš izvor. 

Sumnja se da je odmah nakon zapaljenja pirotehnike i tragične smrti studetkinje koja je pala sa V sprata Filozofskog fakulteta, Andrejević pobegao sa lica mesta, kako ne bi bio povezan sa ovim događajem i kako to ne bi uticalo na opštinske izbore u Boru, koji su se održali dva dana kasnije u nedelju 29. marta, budući da je on jedan od nosilaca studensko-blokaderske liste u Boru. 

Prema rečima našeg izvora, Andrejević je u vreme tragedije imao komunikaciju sa studentom prodekanom Aleksom Janaćkovićem. 

Izvor dodaje da se obojica nalaze na spisku dekana Filozofskog fakulteta Danijela Sinanija za dozvolu boravka i uzimanje ključeva od kabineta posle 22 časa. 

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu u ponedeljak je saopštilo da nastavlja predistražni postupak povodom smrti M.Ž. i okolnosti pod kojima je došlo zapaljenja pirotehničkih sredstava na V spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 26. marta oko 22:40 časova, te utvrđivanja da li postoje propusti odgovornih lica u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

Ko je Marko Andrejević Muta?

Blokader Marko Andrejević student je istorije koji pretenduje na sam vrh vlasti u Boru. 

O njemu se zasad ne zna mnogo sem da je kandidat studentske liste i građanske opcije na šta ni sam u nedavnom TV gostovanju na N1 nije umeo precizno da odgovori pa se dosetio solomonskog rešenja - da je to lista studenata i građana?! 

Pohvalio se i neverovatnom činjenicom da je lista na kojoj je on uspela da za dva dana prikupi čak 1.000 potpisa (u gradu od 40.000 ljudi), posle čega je ocenio da je to ubedljivo najdominatnija lista u Boru naspram svih ostalih?! 

Andrejević se nedavno i propisno obrukao tokom gostovanja na blokaderskoj televiziji N1.

Njega je voditeljka pitala najpre "da li je bilo razgovora sa opozicionim strankama kada ste pravili listu?"

Dodala je i da na ranijim lokalnim izborima je dolazio do jedne vrste saradnje i pitala kakva je situacija u Boru.

- Što se tiče situacije u Boru dodao bih da je jedina partijska lista zapravo režimska lista - počeo je Andrejević, a voditeljka ga je opet pitala da li su razgovarali sa opozicijom.

Tu se student istorije skroz zbunio, počeo da zamuckuje i ponovo nije dao konkretan odgovor.

