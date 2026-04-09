"OVO MORA DA PRESTANE!" Ministar jedva izvukao živu glavu, projektili pali na par stotina metara od mesta gde je boravio

BELGIJSKI ministar spoljnih poslova Maksim Prevo oštro je osudio žestok izraelski vazdušni napad na Bejrut, napominjući da je pogođeno područje bilo udaljeno samo nekoliko stotina metara od njega tokom zvanične posete.

Prevo je juče bio u belgijskoj ambasadi u libanskoj prestonici kada su rakete pogodile područje "samo nekoliko stotina metara dalje", napisao je na "Iks" mreži.

"Ovo mora da prestane"

Rekao je da se spremao da pohvali Liban zbog ponude da pregovara o primirju sa Izraelom kada je, kako kaže, "Izrael, bez ikakvog prethodnog upozorenja, pokrenuo jedan od najmasovnijih napada od početka neprijateljstava".

- Ovo mora da prestane. Primirje između SAD, Izraela i Irana mora da obuhvati i Liban - dodao je.

🇱🇧 (EN/FR/NL) I came to Beirut today to show our full support to the Lebanese authorities and to express our deep solidarity with the families affected by the violent conflict opposing Israel to Hezbollah. Just before I was commending President Aoun for offering to open official… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) April 8, 2026

U međuvremenu, generalni sekretar UN osudio je nastavak vojnih aktivnosti u Libanu nakon primirja između SAD i Irana i ponovio svoj poziv "svim stranama da odmah prekinu neprijateljstva", rekao je njegov portparol, preneo je Alo!

