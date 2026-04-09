OVO SE DEŠAVA POSLE 165 GODINA Astro savet za četvrtak, 9. april: Spoj Marsa i Neptuna u Ovnu upozorava na obmane i prevare

Marina Jungić Milošević, astrolog

09. 04. 2026. u 07:00

MARS, planeta akcije, inicijative, ali i sukoba i povreda, posle dve godine, 9. aprila, u 19.36, ulazi u prvi zodijački znak, Ovna, kojim upravlja i u njemu ostaje do 18. maja.

Foto: freepik.com/Dragana_Gordic

Ova planeta u prirodnom horoskopu (koji počinje znakom Ovna) upravlja i znakom Škorpije, odnosno, osmom astrološkom kućom, koja simbolizuje intimni život i finansije (nasledstvo, kredite, alimentacije, stipendije, podelu bračne imovine).

Pošto Mars u Ovnu pravi sekstil sa Plutonom (takođe vladaocem Ovna i Škorpije) to će nas više podsticati na akciju, bićemo energičniji, borbeniji, temperamentniji, mnogi će početi da treniraju i više brinu o svojoj kondiciji, telu, načinu ishrane, stilu života. Ipak, najviše će to činiti Ovnovi, Škorpije i Jarčevi (znak u kome je Mars egzaltiran) ali i Lavovi i Strelci, jer će Mars praviti trigone s njihovim Suncem.

Mars pravi i sekstil sa Uranom na kraju Bika, što donosi bolje prilike za uspeh i zaradu preko nekretnina, ekonomije, bankarstva, kulinarstva, poljoprivrede, ekologije...

Međutim, uvek ima neko "ali, koje devojci sreću kvari..." a to su u ovom slučaju Saturn i Neptun, koji prave konjunkcije sa Marsom. Neptun, planeta mašte ali i zabluda i prevara nalazi se blizu Marsa u Ovnu prvi put posle 165 godina, a Saturn, planeta istrajnosti ali i ograničenja, posle tri decenije. Zato će Ovnovima biti najteže (od 9. aprila do 18. maja) ali i ostalim kardinalnim znacima, Vagama, Rakovima i Jarčevima. Uprkos njihovoj želji i naporima da pokrenu neke stvari, teško će im ići, jer će češće nailaziti na prepreke, probleme, ograničenja, kao i na one koji žele da ih obmanu, definformišu ili prevare.

Stelijum Marsa, Neptuna i Saturna u Ovnu, do 26. aprila, takođe donosi veću podložnost povredama, bakterijskim infekcijama, prelomima, kao i glavobolje i probleme sa očima, ušima, zubima.

AIKBANK OMOGUĆILA 100% ONLINE OTVARANJE RAČUNA: Za 15 minuta, sa 0 rsd mesečnog održavanja

