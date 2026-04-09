ARAKČI ZAPRETIO: Tramp da izaberu žele li prekid vatre ili nastavak rata preko Izraela

Uslovi primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana su veoma jasni i SAD moraju da izaberu da li žele prekid vatre ili ne, poručio je ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči.

"Iransko-američki uslovi jasni su i eksplicitni. SAD moraju da odaberu, ili će biti prekida vatre ili nastavak rata preko Izraela. Ne mogu imati oboje", napisao je Arakči u sredu na svom nalogu na mreži Iks.

On je istakao da ceo svet vidi masakre u Libanu.

"Lopta je u američkom dvorištu, a svet gleda da li će se držati svojih obaveza", saopštio je Arakči.

Prethodno je Iran proglasio "istorijsku i razornu pobedu" nad SAD i Izraelom nakon 40 dana rata, navodeći da je Vašington bio primoran da prihvati iranski predlog koji uključuje prekid vatre, ukidanje sankcija i povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona.

Uprkos primirju, Izraelske snage pokrenule su žestoke napade na Liban, gađajući 100 ciljeva u roku od 10 minuta.

U napadima je ubijeno najmanje 254 Libanca, a povređeno je najmanje 1.165 njih.



(Tanjug)