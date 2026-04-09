"SAD NISU PRISTALE NA PREKID VATRE U LIBANU, TO JE NESPORAZUM" Vens upozorio Iran da ne pokušava ništa protiv Izraela

М.А.С.

09. 04. 2026. u 07:42

IRANSKI pregovarači mislili su da prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uključuje i Liban, ali Vašington zapravo nije pristao na to, izjavio je američki potpredsednik Džej Di Vens, dodajući da je reč o nesporazumu.

Foto: Tanjug/Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

 - Mislim da je to proisteklo iz legitimnog nesporazuma. Mislim da su Iranci smatrali da prekid vatre uključuje i Liban, a jednostavno nije tako - rekao je Vens u sredu, prenosi Rojters.

On je dodao da je stav SAD bio da se fokus prekida vatre odnosi na Iran i američke saveznike uključujući Izrael i države Persijskog zaliva, ali ne i Liban.

Istakao je da je Izrael pristao da pokaže uzdržanost u Libanu, ali nije izneo više detalja.

 - Izraelci, koliko ja razumem, zapravo su ponudili da se malo kontrolišu u Libanu, jer žele da se uvere da su naši pregovori uspešni - rekao je potpredsednik SAD.

Vens je naveo da će, slučaju da Iran prekrši dogovor, biti ozbiljih posledica, ističući da Iran treba da "ozbiljno" sedne za pregovarački sto.

(Tanjug)

