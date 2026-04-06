BAJATOVIĆ O NAPADU NA GASOVOD: Pretnja za energetsku stabilnost regiona

GENERALNI direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da pronalazak eksplozivnih sredstava u blizini gasovoda u opštini Kanjiža nije nikakva politička predstava već ozbiljna bezbednosna pretnja, naglasivši da su naše nadležne službe blagovremeno reagovale na osnovu bezbednosnih procena.

Dušan Bajatović

- Ma kakva predstava. Mi smo pre 15 - 20 dana doveli 72. brigadu i 252. raketnu brigadu i obezbeđeno je svih 403 kilometra gasovoda. To jasno pokazuje da su postojale ozbiljne procene o mogućem ugrožavanju infrastrukturnog objekta koji mi zovemo Turski tok odnosno Balkanski tok - rekao je Bajatović.

On je kazao za Pink da je taj gasovod vrlo zahtevan za obezbeđenje, jer to nije samo trafostanica i dodao da na svakih 30 kilometara postoje takozvane blok ventil stanice.

Kako je objasnio sa svega nekoliko kilograma eksploziva mogla je da bude naneta ozbiljna šteta i taj gasovod bi se automatski zatvorio, ali bi i sanacija bila tehnički zahtevna i dugotrajna, jer bi uključivala ispiranje cevi azotom, sečenje, zavarivanje i ponovno puštanje u rad.

Prema rečima Bajatovića, potencijalna meta napada na ovaj gasovod nisu bili Srbija i njeni potrošači, već energetska stabilnost regiona.

- Pretpostavljam da cilj nije bila Srbija. Moja politička procena je da je to usmereno ka Mađarskoj, jer Srbija u ovom slučaju ne bi ostala bez gasa. Cilj je bio da Mađarska i Slovačka ostanu bez gasa, a to bi izazvalo ekonomske i političke posledice, posebno u kontekstu izbora u Mađarskoj - ocenio je Bajatović, dodajući da bi takav scenario mogao da utiče i na poziciju premijera Viktora Orbana.

Direktor Srbijagasa je zahvalio vojsci, policiji i bezbednosnim službama Srbije na brzoj i pravovremenoj reakciji i istakao da je infrastruktura pod stalnim nadzorom, uključujući kamere i druge sisteme zaštite, ali da postoje i ograničenja u sprečavanju potencijalnih napada iz neposredne blizine.

- Mi svugde imamo kamere, imamo čak i satelitsku, da kažem, zaštitu, imamo perimetarsku zaštitu, mi možemo da prepoznamo, jer imamo kamere koje prepoznaju lice, ali sve to čaba kad iz nekog kukuruza koji je tu relativno blizu, neko može jednostavno da zarljači jednu takvu napravu - rekao je on.

Bajatović je dodao da postoje indicije da bi u ovaj slučaj mogli biti umešani pojedinci iz migrantskih struktura sa određenim nivoom vojne obuke, kao i da nije isključeno postojanje "spavača“ koji nisu državljani Srbije ili Mađarske.

U opštini Kanjiža u nedelju je u neposrednoj blizini gasovoda pronađena veća količina eksplozivnih sredstava, kao i predmeti i alati neophodni za njihovu pripremu i upotrebu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

