DONALD TRAMP MLAĐI STIŽE U REPUBLIKU SRPSKU: Pojačane mere bezbednosti, MUP na nogama
DONALD Tramp Mlađi, sin američkog predsednika Donalda Trampa dolazi danas u posetu Banjaluci gde će se sastati sa privrednicima iz Republike Srpske, i sa njima razgovara o mogućnostima saradnje i investiranja.
Tramp Mlađi bi trebalo da u Banskom dvoru, održi panel diskusiju, prenosi RTRS.
Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir kaže da će bezbednost biti na visokom i profesionalnom nivou i da MUP radi u skladu sa svojim merama i radnjama koje preduzimaju kada dolaze sve VIP ličnosti.
Zbog obezbeđenja nesmetanog boravka i kretanja visoke američke delegacije koja je danas u poseti Republici Srpskoj, izdata je zabrana saobraćaja za sva motorna vozila preko 7,5 tona mase, od 10 do 24 časa na deonicama Banjaluka - Mahovljani - Aleksandrovac - Klašnice - Banjaluka, auto-putu na deonici Gradiška Banjaluka, svim ulicama na teritoriji grada Banjaluka i lokalnom putu Krnete - Bakinci.
