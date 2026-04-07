DONALD TRAMP MLAĐI STIŽE U REPUBLIKU SRPSKU: Pojačane mere bezbednosti, MUP na nogama

DONALD Tramp Mlađi, sin američkog predsednika Donalda Trampa dolazi danas u posetu Banjaluci gde će se sastati sa privrednicima iz Republike Srpske, i sa njima razgovara o mogućnostima saradnje i investiranja.

Tramp Mlađi bi trebalo da u Banskom dvoru, održi panel diskusiju, prenosi RTRS.

Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir kaže da će bezbednost biti na visokom i profesionalnom nivou i da MUP radi u skladu sa svojim merama i radnjama koje preduzimaju kada dolaze sve VIP ličnosti.

Zbog obezbeđenja nesmetanog boravka i kretanja visoke američke delegacije koja je danas u poseti Republici Srpskoj, izdata je zabrana saobraćaja za sva motorna vozila preko 7,5 tona mase, od 10 do 24 časa na deonicama Banjaluka - Mahovljani - Aleksandrovac - Klašnice - Banjaluka, auto-putu na deonici Gradiška Banjaluka, svim ulicama na teritoriji grada Banjaluka i lokalnom putu Krnete - Bakinci.

