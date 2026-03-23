"NIJE MI GA ŽAO, SAMO KONSTATUJEM...." Jovanov o svađi blokadera i Đilasa

MILENKO Jovanov, šef poslaničke grupe SNS, prokomentarisao je aktuelnu svađu između blokadera i Dragana Đilasa.

- Riđe g*vno, debil, kreten, smrad... Ja se nikad nisam tako izražavao o Draganu Đilasu. Naravno, na pamet mi ne pada da ga branim od onoga što je sam stvorio, niti mi ga je žao, već samo konstatujem - naveo je Jovanov u objavi.

Riđe g*vno, debil, kreten, smrad...

Ja se nikad nisam tako izražavao o @DraganDjilas

— Milenko Jovanov (@MilenkoJovanov) March 23, 2026

Podsećamo, netrepeljivost na relaciji opozicja - blokaderi svakim danom je sve veća. Sukobi, uvrede i javne prozivke postale su njihova svakodnevnica.

