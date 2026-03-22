RAT U BLOKADERSKIM REDOVIMA: Poručili Đilasu "ti si prošlost" (VIDEO)
OPŠTA tuča u blokaderskim redovima se nastavlja, ovog puta poručići su Draganu Đilasu da je samo deo prošlosti.
Blokader iz Novog Sada, za kog je Marinika Tepić organizovala skupove podrske poručio Draganu Đilasu:
- Ti si prošlost!
Identično je poručio i Aleksićevom Bori Soluncu Novakoviću.
- Dragan Đilas je Dragan Đilas sve vreme i ne izgleda mi da on planira da od toga odstupi. Isto mislim za Boru Novakovića u Novom Sadu. Znate, postoje ta neka lica koja mogu da budu najbolja na svetu, ali ako ti imaš elementarni osećaj odgovornosti prema svom gradu i ako je tvoja politička borba, borba za bolji život, a ne borba za tvoj bolju život, ti u nekom momentu moraš da postaneš svestan toga da ljudi tebe ne percipiraju dobro. Da li je Vučić kriv za to, da li te mediji blate 12 godina nepravedno, ali ti si izgubio neki kredibilitet i ti ne možeš da ujediniš opoziciju, ti ne možeš da pobediš izborima i štetiš opštom naporu da izađemo više iz ovoga.
