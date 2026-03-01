"AVIONI ER SRBIJE SPREMNI, ALI ZATVOREN JE VAZDUŠNI PROSTOR" Vučić otkrio najnovije informacije o našim građanima na Bliskom istoku

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za Prva TV.

Foto: Printskrin

- Naša ambasada nije bila meta, nego baza Bisidža. Ostaci su oštetili našu ambasadu. Za naše ljude u Iranu je važno - naše osoblje će danas da se povlači prema Bakuu i Azerbejdžanu. Obezbedili smo ranije da dokumentacija bude uništena, sve oo što bi moglo da ostane bilo kome, u skladu sa pravilima. Naš ambasador će otići do Bakua, ali će se vratiti u Teheran jer imamo bračni par sa surogat bebom tamo i želimo da im pomognemo na svaki način.

"Emirati su brutalno napadnuti ni krivi ni dužni"

Kaže da najviše ljudi imamo u Emiratima.

- Mi smo upozoravali na stanje u regionu. Ja sam i rekao kada će biti izveden napad na Iran, ja sam rekao da će biti izmeđzu petka i subote, uvek to rade, jer računaju da će za dan ili dva da zavrpše posao. Niko nije slušao, svi znaju bolje nego ja, i sada imamo problem. Emirati su brutalno napadnuti ni krivi ni dužni. Opravdanje da se tu nalazi jedna od američkih baza ne znači baš ništa, a posebno ne znači u smislu napada na civilnu infrastrukturu, jer u Dubaiju i centru Abu Dabija nema američkih baza. Odbrana Emirata je odlično funkcionisala. Oborili su preko 250 projektila iz Irana. Naš posao je da to proučavamo u vojnom smislu, posebno višeslojni sistem odbvranr Izraela, jer gotovo ništa nije palo na njih. Strašni posao su im obavili Hermesi koje ste mogli da vidite na našoj paradi, sa skaj strajkerima, koji su sve rušili. Mi smo kupili to. Oni imaju sistem skup, ali izuzetan, najvažniji deo kupole odbrambene, koji koji obara krstareće balističke rakete i druge projektile. Mi to proučavamo i gledamo kako da mi napravimo višeslojnu odbranu. U svoj tragediji ljudi koji gube živote, naš posao je da razmatramo o gledamo kako da unapredimo svoju odbranu, da nikome niada nre bismo mogli da budemo laka meta kao što smo bili 99. godine - rekao je Vučić - navodi srpski predsednik.

Mi smo spremili avione Er Srbije, ali je vazdušni prostor zatvoren

Ističe da se prati stanje u Emiratima sa mnogim evropskim zemljama, i dodaje da je zatvoren vazdušni prostor, i da je nemoguće slati avione.

- Mi smo spremili avione Er Srbije, i to me pogađa, zato što smo tako i tokom korone govorili ljudima da ne idu na Bali, pa smo o trošku građana Srbije morali da šaljemo avione u tropski raj da ih vraćamo, jer je ljudima odmor bio važniji od toga da slušaju šta su bila uputstva države - naglasio je on.

Vučić dodaje da mnogi ovde prvo opsuju državu, ali čim nešto pođe naopako, traže od države da im pomogne.

- Kod nas postoji srednje ime svakog od nas - psovka za državu i onoga ko je vodi. To radimo svaki dan, a onda kada dođe stani-pani, državo pomaži. Ja sam juče dobio desetine poziva iz Dubaija, Abu Dsbija, ljudi koji su tražili spasavajte nas odavde. Mi smo spremili avione i čim to bude moguće mi ćemo to i uraditi - naveo je on.

O izjavama Sava Manojlovića o evakuaciji

O izjavama Sava Manojlovića o evakuaciji, Vučić kaže da je šokiran neznanjem ljudi koji bi da vode državu.

- Ne želim da ga vređam... Toliko neznanja i besmisla u nekoliko rečenica ne možete ni da komentarišete. Zamislite da pošaljemo avione, prvo ne bi nas pustili zato što je zatvoren vazdušni prostor. I sada, pošaljemo avion, pokupimo putnike, sve uradimo mimo procedura. A šta onda radimo ako raketa pogodi taj avion? Onda bi meni bile krvave ruke. Ubijemo 200 ljudi, ni krivih ni dužbnih. Ali to je kada neradnici, neobrazovani i nesposobni misle da treba da vode državu. Hoće da kažu da mi ne brinemo, a da oni brinu. A naša država će zbog jednog bračnog para i jedne bebe ostati čak u Teheranu, koji je hiljadu puta ugroženiji. Mi čekamo i pratimo šta rade Evropljani - naglasio je Vučić.

Dodao je da onog trenutka kada bude otvoren vazdušni prostor, za svakoga ko bude hteo da se vrati u našu zemlju biće obezbeđen let.

- Ogroman novac ćemo da potrošimo, vratićemo te ljude nazad, brinemo o svakom čoveku. Morate biti racionalni, da se ponašate odgovorno i razumete pravila koja postoje. Ja ne mogu da se dodvoravam ljudima na društvenim mrežama. Onima koji ništa ne znaju, a prave se da sve znaju. Zamislite čoveka koji kaže nemojte da šaljete putničke nego civilne avione. Šta vi tu da radite, šta da kažete. Šta da odgovorite takvim ljudima. Tužno je jer mnogi od njih pretenduju da vode državu, ali ljudi to vide. Sve se svelo na tu vrstu mržnje, bez mnogo znanja - zapitao je on.

Ponovio je da se situacija prati, i da onog sekunda kada bude otvoren vazdušni prostor i bude bilo bezbedno za avione pune putnika i posade, tada će naši avioni poleteti za Dubai i Abu Dabi i vratiće sve građane zainteresovane za povratak.

O sukobu i posledicama

Vučić je istakao da nije on pametniji, kada je govorio da će izbiti sukob, već dodaje da je to bilo očigledno za ozbiljne ljude.

- Ne postoji snaga u svetu koja može da se meri sa američkom i izraelskom vojskom. Osim možda kineske, i veoma snažne ruske vojske, ali mislim da ni to ne bi bilo dovoljno da se suprotstavi američkoj armiji. Jasno je bilo kako u vojnom smislu to ide. Naši ljudi misle stalno da tu ima veze srce u junaka, a nema, danas se ratuje na dugme i ekonomsku i vojnu moć. Hrabrost je veoma važna, ali to je detalj u odnosu na suštinu o kojoj govorimo. Bilo je jasno da sukob ne može predugo da traje, pitanje je šta će biti sa Iranom. Ne zaboravite da je jedna arapska zemlja insistirala o napadu na Iran, a to nisu ni Emirati, ni Bahrein, ni Oman, već jedna veća zemlja, zbog drugačijih odnosa u Zalivu koje žele u budućnosti. Kako se hvale tosu radili kod predsednika Trampa - rekao je predsednik.

Kaže da se svi bore za svoje interese na brutalan način, i da nikoga ne interesuje da li neko krši međunarodno pravo.

Srbija podržava mir

- Svako uzme pa tumači deo onoga kako hoće. Albanci i u Sarajevu i Podgorici lažu da sam podržao Irance, ne bi li se dodvorio dodatno Amerikancima, ovi drugi da sam podržao Izrael. Ne, Srbija podržava mir i stabilnost. Srbija podržava čuvanje i poštovanje povelje UN i svih rezolucija UN. Mali broj je takvih zemalja na svetu koje na tome stvarno insistiraju. Licemerno je kada na tome insistiraju neke evropske zemlje koje su prve pogazile povelju UN, pre svega po pitanju Srbije.

Dodaje da imamo dobre odnose sa Izraelom, uvek smo bili bliski sa tim narodom, imamo strateške odnose sa tom državom u mnogo svera društvenog života i tako će ostati, kao i sa Iranom koji je poštovao teritorijalni integritet Srbije. Sa Amerikancima želimo dalje da razvijamo strateške odnose, da ih unapređujemo.

- Ja ne mogu da budem servilan ni ulizica kao mnogi iz regiona, možda je Srbija izabrala pogrešnog predsednika, možda u budućnosti treba da nađemo nekoga ko će da bude sluga nekog drugog naroda, da se ne bavi na ozbiljan način pravom, ja mogu da služim samo svom narodu i državi. A da se ulizujem nekome drugom, da govorim da je divno koliko je ljudi ubijeno, da skačem od srećše, ja to stvarno nisam u stanju, pa makar to nekada i štetilo našim interesima - rekao je predsednik.

Posledice će biti dalekosežne

Naglasio je da će biti dalekosežne posledice ovog rata, i dodaje da je čuo prozivke na račun Ursule fon der Lajen koja je zauzela racionalan stav.

- Danas svi misle da imaju pravo da donose sudove i stavove o svim pitanjima u svetu. Nema više ničega racionalnog, a nema ni realnih emocija, već se gleda samo interes, da se brine o sopstvenim karijerama. Mi ćemo zemlju čuvati stabilnom, zato radimo ozbiljne stvari u sistemu odbrane. Zato je važno da jačamo ekonomiju, povećavamo plate i penzije i da sagledavamo kako da to uradimo. Zato ceo vikend pripremamo plan 2030-2035, i moći ćemo da kažemo ljudima šta ćemo da činimo u godinama koje su pred nama. I kada na kraju prođe neko vreme, ljudi dobro vide i dobro razumeju da je neko ozbiljan i odgovoran, posvećen - naglasio je on.

Ponovo se vratio na izjave Sava Manojlovića, i istakao da danas imamo jednu od najboljih avio kompanija na svetu, a da su se podsmevali kada smo je osnovali.

- Svaki put se pozivaju na to kako bi trebalo da radi kompanija protiv čijeg su formiranja bili, koju uvek napadaju i kritikuju, zato što je to rezultat našeg uspeha. Obezbedićemo avione, prvom prilikom, ko želi da se vrati u otadžbinu moći će da se vrati. Do tada, da rizikujemo živote putika i ljudi, da avion pogodi raketa u zatvorenom vazdušnom prostoru, to je nemoguće - rekao je predsednik.

O skupu u Kraljevu i onima koji navijaju za tuđu smrt

Vučić je rekao da ćemo mi uvek praviti paralele sa onim što se desilo nama.

- To pokazuje jednu dobru osobinu kod naših ljudi, da i dalje nisu uspeli da nas ubede da ljudi nisu važni. Znate, ponekad pomislite kada vidite širom sveta da se ljudi raduju nečijoj smrti, da postoje skupovi podrške onima za koje znaju da bi da kolju nečiju decu od osam godina. I oni znaju da su tu i da podržavaju klanje deteta od 8 godina, kao što je bio juče skup u Kraljevu. Nisu došli oni da podrže političke istomišljenike, već njih 960 iz cele Srbije su to zali, da podržavaju ljude koji bi da kolju tuđu decu. Postoje takvi ljudi širom sveta. Ali najveći deo našeg naroda i dalje ima emociju prema ljudima, ne samo prema kućnim ljubimcima na šta bi danas da nas nateraju. Ja sam ponosan na činjenicu što najveći deo našeg naroda ima tu vrstu emocija i da razume patnju ljudi i da je uvek uz ljude koji pate. I kod nas naravno postoje oni za koje samo fizički možete da kažete da su ljudi, a kojima je sve svejedno, kojima je potpuno normalno da podržavaju nekoga ko bi da kolje decu, da drže mitinge povodom nečije smrti. To nikada nije bilo u duhu našeg naroda, pravoslavlja, Srbije, to postoji kod nekih drugih, ali to kod nas nije postojalo. Ljudi ovde imaju empatiju prema svima koji prolaze kroz teške trenutke, ma gde oni bili - dodao je on.

Foto: Tanjug/printskrin

O izradi plana za budućnost zemlje

Predsednik naglašava da država postoji da pomogne svojim građanima.

- Na državu se niko ne poziva osim što je psuju u lepim i lakim trenucima. Kada dođu teški trenuci, onda je državo pomagaj. Kao što smo radili tokom migrantske krize, pa korone, na ozbiljan način, boreći se za živote ljudi uprkos bezbrojnim problemima. Država je tada pokazivala najveću aktivnost i borbenost. Nastavićemo to da radimo. Ali mi moramo da čuvamo stabilnost, mir i sigurnost za građane, i moramo da se posvetimo ovim planovima koje ćemo izneti. A nije to samo spisak infrastrukturnih objekata. Otvorićemo Viktor i ja prugu pre kraja meseca. Ali mnogo je važnije da brinemo o obrazovanju naše dece. Mi smo godinu dana uništili našu decu, sebe, budućnosti. To će ostati u istoriji zabeleženo, da je jedna zemlja radila protiv sebe, da je njen nastavni kadar radio direktno protiv dece, njihovog znanja i obrazovanja. 5 dana kada izgubite nenadoknadivi su, a ne 5 ili 15 meseci. Moraćemo da menjamo mnoge stvari, a to nije samo "povećaj nam plate", jer su dramatično povećane. Uništena im je budućnost u ovih godinu dana, to je nezabeleženo da je nastavni kadar radio protiv svojih učenika - rekao je Vučić.

Kaže da će morati da se menjaju mnoge stvari, ceo sistem.

- Da vidimo šta ćemo raditi sa konkurentnošću, sa stranim kampusima, sa dualnim obrazovanjem, a ne samo da govorimo o trajanju časova. Ako nam se rasprava svede samo na to, onda to nema mnogo smisla. Biće reči i o energetici, nekim strateškim opredeljenjima, da vidimo način kako ćemo da školujemo decu za veštačku inteligenciju. Pri vojsci ćemo morati da osnujemo jedinice za veštačku inteligenciju, mi kasnimo već. Ne sanjate koliko tu ima procedura i koliko je to teško. Neće sve stvari u tom planu biti prijatne, ali ljudi moraju da razumeju. Kao što Merc kaže Nemcima da će morati više da rade. Mi ćemo morati neke bolne stvari da uradimo da bismo u budućnosti mogli da ubiremo plodove kao što smo to činili poslednjih nekoliko godina, kada smo povećavali plate i penzije, što je rezultat velikih reformi iz 2014. godine - kazao je on.