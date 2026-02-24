Politika

OVO JE PROGRAM BLOKADERA: "Kada mi dođemo na vlast neće se više pričati o Jasenovcu i Oluji"

В. Н.

24. 02. 2026. u 09:38

PSG je objavio skandalozan spot u kojem poručuju da kada oni dođu na vlast više se neće pričati o Jasenovcu i Oluji.

ОВО ЈЕ ПРОГРАМ БЛОКАДЕРА: Када ми дођемо на власт неће се више причати о Јасеновцу и Олуји

Foto: Printskrin/X/ Jelena Banjac

Neće biti dozvoljeno da se spominju srpske žrtve, već će Srbi moći da budu obeleženi jedino kao zločinci.

Iza objave u kojoj nam podvaljuju Milana Nedića i ratne zlocince, krije se obećanje koje je dato susedima iz Hrvatske, koji su 15 meseci na svaki način pomagali i pumpali rušenje Srbije!


- Mi ne želimo da ovako izgleda Srbija - kaže Jelena Banjac, dok pokazuje na grafit "Jedini genocid na Balkanu je bio protiv Srba".

- Nama iz Pokreta slobodnig građana nije svejedno kako će izgledati Srbija kad konačno Vučić ne bude na vlasti. Ne pristajemo na to da na vlast dođu poštovaoci lika i dela Milana Nedića i ratnih zločinaca iz 90-ih. Hoćemo da živimo u miru sa sobom i susedima i da gradimo mostove pomirenja - navodi Banjac.

