OVO JE PROGRAM BLOKADERA: "Kada mi dođemo na vlast neće se više pričati o Jasenovcu i Oluji"
PSG je objavio skandalozan spot u kojem poručuju da kada oni dođu na vlast više se neće pričati o Jasenovcu i Oluji.
Neće biti dozvoljeno da se spominju srpske žrtve, već će Srbi moći da budu obeleženi jedino kao zločinci.
Iza objave u kojoj nam podvaljuju Milana Nedića i ratne zlocince, krije se obećanje koje je dato susedima iz Hrvatske, koji su 15 meseci na svaki način pomagali i pumpali rušenje Srbije!
- Mi ne želimo da ovako izgleda Srbija - kaže Jelena Banjac, dok pokazuje na grafit "Jedini genocid na Balkanu je bio protiv Srba".
- Nama iz Pokreta slobodnig građana nije svejedno kako će izgledati Srbija kad konačno Vučić ne bude na vlasti. Ne pristajemo na to da na vlast dođu poštovaoci lika i dela Milana Nedića i ratnih zločinaca iz 90-ih. Hoćemo da živimo u miru sa sobom i susedima i da gradimo mostove pomirenja - navodi Banjac.
