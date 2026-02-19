Politika

FANTASTIČNE VESTI ZA SRBIJU: "Financial Times" ekskluzivno je objavio da američki "Caterpillar" ulaže u srpsku kompaniju "ElevenEs"

В.Н.

19. 02. 2026. u 10:05

UTICAJNI list "Financial Times" ekskluzivno je objavio da američki "Caterpillar" ulaže u srpsku kompaniju "ElevenEs".

ФАНТАСТИЧНЕ ВЕСТИ ЗА СРБИЈУ: Financial Times ексклузивно је објавио да амерички Caterpillar улаже у српску компанију ElevenEs

Foto: Printskrin

Kako se navodi u tekstu, kreće izgradnja fabrike litijumskih baterija najnovije generacije u Srbiji!

- Projekat ElevenEs-a gradi visokotehnološki ekosistem u Srbiji koji će zaposliti više od 350 ljudi, značajno povećavajući postojeći tim od preko 110 međunarodnih stručnjaka.

Izgradnja mega fabrike baterijskih ćelija LFP kapaciteta 1 GWh počinje u februaru 2026. godine - prenosi "Financial Times".

I dok blokaderi pokušavaju da unište sve što je srpsko i dok pokušavaju da zaustave svaki projekat, Srbija se hrabro bori!

BONUS VIDEO: 

 

