FANTASTIČNE VESTI ZA SRBIJU: "Financial Times" ekskluzivno je objavio da američki "Caterpillar" ulaže u srpsku kompaniju "ElevenEs"
UTICAJNI list "Financial Times" ekskluzivno je objavio da američki "Caterpillar" ulaže u srpsku kompaniju "ElevenEs".
Kako se navodi u tekstu, kreće izgradnja fabrike litijumskih baterija najnovije generacije u Srbiji!
- Projekat ElevenEs-a gradi visokotehnološki ekosistem u Srbiji koji će zaposliti više od 350 ljudi, značajno povećavajući postojeći tim od preko 110 međunarodnih stručnjaka.
Izgradnja mega fabrike baterijskih ćelija LFP kapaciteta 1 GWh počinje u februaru 2026. godine - prenosi "Financial Times".
I dok blokaderi pokušavaju da unište sve što je srpsko i dok pokušavaju da zaustave svaki projekat, Srbija se hrabro bori!
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)