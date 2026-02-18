Politika

SRBIJO BUDI PONOSNA: Premijer najmnogoljudnije zemlje na svetu nahvalio predsednika Srbije i ukazao mu veliko poštovanje

В.Н.

18. 02. 2026. u 08:04

PREDSEDNIK Indije Narendra Modi podelio je tekst predsednika Srbije Aleksandra Vučića na mreži X.

СРБИЈО БУДИ ПОНОСНА: Премијер најмногољудније земље на свету нахвалио председника Србије и указао му велико поштовање

Foto: Printskrin

- Odlučan tekst predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojem govori o AI naravno, ali u isto vreme naglašava njegovo viđenje Indije, naporima u AI i jakim odnosima Srbije i Indije - naveo je.

Foto: Printskrin

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTORIJSKI TRENUTAK: Žuta horda debituje u nokaut fazu Lige šampiona, rival je prošlogodišnji finalista

ISTORIJSKI TRENUTAK: "Žuta horda" debituje u nokaut fazu Lige šampiona, rival je prošlogodišnji finalista