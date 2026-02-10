ZLOKOBNI SIMBOLI „UČK” PRED PRAGOM SRPSKE DECE I BOLESNIH: Nove provokacije u opštini Lipljan

MEŠTANE Dobrotina, jednog od većih srpskih sela u opštini Lipljan, jutros je ponovo dočekao prizor koji ledi krv u žilama. Na zidovima lokalne ambulante osvanuli su ispisani grafiti terorističke organizacije „UČK”.

Foto: Telegram

Ovaj čin vandalizma, izveden pod okriljem noći, lokalni Srbi vide kao jasnu poruku i direktan pokušaj zastrašivanja. Činjenica da su "UČK" simboli ispisani upravo tamo gde se Srbi leče, dodatno pojačava osećaj nebezbednosti koji je u ovom kraju konstantan.

Foto: Telegram

Ovo nije samo obično žvrljanje po zidovima. Ovo je pretnja koja se crta pred očima svaki put kada Srbi krenu kod lekara ili povedu decu u školu.

Foto: Telegram

U selu u kojem Srbi čine apsolutnu većinu, svaki ovakav „potpis” podseća na teška vremena za Srbe na Kosovu i Metohiji.