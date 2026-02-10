ZLOKOBNI SIMBOLI „UČK” PRED PRAGOM SRPSKE DECE I BOLESNIH: Nove provokacije u opštini Lipljan
MEŠTANE Dobrotina, jednog od većih srpskih sela u opštini Lipljan, jutros je ponovo dočekao prizor koji ledi krv u žilama. Na zidovima lokalne ambulante osvanuli su ispisani grafiti terorističke organizacije „UČK”.
Ovaj čin vandalizma, izveden pod okriljem noći, lokalni Srbi vide kao jasnu poruku i direktan pokušaj zastrašivanja. Činjenica da su "UČK" simboli ispisani upravo tamo gde se Srbi leče, dodatno pojačava osećaj nebezbednosti koji je u ovom kraju konstantan.
Ovo nije samo obično žvrljanje po zidovima. Ovo je pretnja koja se crta pred očima svaki put kada Srbi krenu kod lekara ili povedu decu u školu.
U selu u kojem Srbi čine apsolutnu većinu, svaki ovakav „potpis” podseća na teška vremena za Srbe na Kosovu i Metohiji.
Preporučujemo
ŠEŠELj O NAJVEĆOJ AFERI NA SVETU: Bolesnici pedofili su nam delili moralne lekcije
10. 02. 2026. u 22:30
"SLABO SE NA TOME RADI" Šešelj objasnio šta mora biti sledeći potez države
10. 02. 2026. u 20:00
OD BEOGRADA DO MORA ZA SAMO ČETIRI SATA: Ovako će izgledati novi auto-put do Crne Gore (VIDEO)
SAOBRAĆAJNICA je projektovana sa po dve trake i jednom zaustavnom trakom u svakom smeru, uz predviđenu brzinu od 100 do 120 kilometara na čas.
10. 02. 2026. u 09:21
ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.
09. 02. 2026. u 11:13
JK PRIZNALA: "Sa njim sam izgubila nevinost - prvi put sa Nemanjom bio je grozan, užasan"
"IMALA sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: "Kako nekome ovo može da se dogodi?" Bilo je užasno."
10. 02. 2026. u 07:32
Komentari (0)