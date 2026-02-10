NEVIĐEN SKANDAL! Sportisti masovno vraćaju olimpijske medalje!
Olimpijske igre "Pariz 2024" su letos održane i završene, ali su potom "nastavljene" istinskim skandalom, a slična stvar zadesila je i Zimske olimpijske igre "Milano Kortina 2026".
Naime, nakon što se ispostavilo da su olimpijske medalje u Parizu - "lažne", a sportisti su ih masovno vraćali (podsetićemo vas na to u nastavku teksta), i sadašnje Igre prolaze uz neplanirana iznenađenja za osvajače odličja.
Naime, ovogodišnje olimpijske medalje se masovno - lome.
Nekoliko osvajača je već prijavilo krhotine, pukotine i oštećenja na svojim medaljama:
- Recimo, zlatna medalja alpske skijašice Brizi Džonson se polomila nakon ceremonije. Dok je skakala od radosti, medalja se otkinula od trake, pala i napukla.
- Švedska skijašica Eba Anderson je čak izgubila deo svoje srebrne medalje, koja je pala i napukla. „Nadam se da organizatori imaju plan B za polomljene medalje“, rekla je ona.
- Medalja nemačkog biatlonca Justusa Strelova takođe se otkinula od trake tokom ceremonije.
- Američka umetnička klizačica Alisa Liu takođe je imala sličan problem.
- Holađanka Juta Lirdam, po mnogima najatraktivnija olimpijka, a nova olimpijska rekorderka na 1.000 metara brzim klizanjem, koju je sa tribina bodrio verenik Džejk Pol (i uplakan, poput nje, dočekao prvo zlato), takođe se požalila na oštećenu medalju.
Organizatori su rekli da već istražuju problem, a sumnjaju da je problem u traci koja - opremljena automatskim mehanizmom za otpuštanje, "kao što je propisano zakonom".
Naime, kada se previše zategne, mehanizam za otpuštanje se automatski lomi kako bi se sprečilo davljenje sportiste.
A još veći haos - u Parizu
Veliki problemi su se pojavili i sa medaljama sa Olimpijskih igara u Parizu 2024: primljeno je preko 200 zahteva za zamenu, što predstavlja približno 4% svih odličja
Sportisti su ih masovno vraćali, a publikacija "Lettre" je prenela da su osvajači odličja sa pariskih Igara vratili medanja kriti0kujući kvalitet i na internetu: na fotografiji je bronzana nagrada francuskog plivača Sekija.
U pariskoj kovnici novca, gde je proizvedeno ovo "čudo", kritike su izazvale uznemirenost: institucija je otpustila tri direktora proizvodnje i kvaliteta - piše pomenuta agencija uz priloženu fotografiju:
