A kako je dragi naši glumci u Hrvatskoj?

VIDELI smo kako se ponašaju najpoznatiji srpski glumci i režiseri i to intenzivno zadnjih četrnaest meseci u Srbiji.

A kako je nekada bilo istaknutim hrvatskim umetnicima, koji se nisu slagali sa vlašću i njenom prikrivanju ustaških zločina, možemo dati u dva primera.

Uzmimo primer čuvenog hrvatskog i tadašnjeg jugoslovenskog režisera Lordana Zafranovića, koji je ceo svoj radni vek, po povratku sa akademije u Pragu, pa do tadašnjih 90ih godina života posvetio razobličavnju najmračnije istorije hrvatskog društva tj. ustaštva.

Primera radi, po dolasku u Zagreb iz Praga 1971. godine zalagao se u Društvu filmskih radnika Hrvatske da se prikaže film "Teroristi" režisera Krste Škanate, koji je govorio o ustaškim terorističkim akcijama, a posebno o bombi podmetnutoj u beogradskom bioskopu 20.oktobar. Da podsetimo , tom prilikom poginula je jedna osoba, desetine su ranjene , a jednoj devojci su amputirane obe noge. Ustaški emigrant Miljenko Hrkač, koji je bombu podmetnuo, uhvaćen je i osuđen na smrt i streljan u Beogradu. Navedeni film ipak nije bio prikazan, Zafranović je isključen iz Društva filmskih radnika, čak su mu zabranili i da dolazi u tamošnji restoran gde se pre toga i hranio. Pritisak na njega je bio toliki da više nije mogao raditi u Hrvatskoj, te dolazi u Beograd, po pozivu da učestvuje u pokretanju Drugog programa televizije Beograd.

Najčuveniji svoj film "Okupaciju u 26 slika" snimio je 1978.godine, za koju je nagrađen Zlatnom Arenom u Puli. Film je prikazao dolazak ustaša na vlast u Nezavisnoj državi Hrvatskoj i njihove jezive zločine prema Srbima i neistomišljenicima , kao jezivu rasnu segregaciju. Film je prodat u 30 zemalja, u Parizu se u bioskopima prikazivao 6 meseci, a u Beogradu ga je gledalo 700.000 ljudi, a u Zagrebu 250.000 ljudi. Drznuo se Zafranović i u filmu prikazao jezive zločine klanja, ubijanja, mučenja Srba koje do tada niko nije smeo da snimi i pokaže javnosti.

Njegov dokumentarni film "Krv i pepeo Jasenovca" bio je sredinom 80ih predložen za Oskara, ali ga je tadašnji visoki partijski funkcioner Josip Vrhovec povukao iz konkurencije.

Slika o Jasenovcu smetala je hrvatskoj ideologiji i tada u eri komunizma bile su u Hrvatskoj jasne tendencije da tu temu ne treba otvarati i praviti se kao da se ništa nije desilo. Na žalost, tada je u Hrvatskoj, samo nekoliko pisaca i Zafranovićevih saradnika smatralo da ne postoji dramatičnija tema koja se treba u Hrvatskoj otvoriti.

U stvaralaštvu Zafranovića zaokružena je filmska trilogija sa filmovima "Pad Italije", "Večernja zvona", pored pomenutog "Okupacija u 26 slika".

Film o suđenju Andriji Artukoviću, ministru unutrašnjih poslova NDH, montirao je 1991.godine i tada mu je rukovodstvo tadašnje TV Zagreb reklo da mora u roku od 24sata da napusti ovu televiziju i dobronamerno i prijateljski savetovali da beži iz zemlje, jer mu je glava u torbi i da je na listi neprijatelja Hrvatske!

Od 1991. do 2005. godine živeo je u više država zapadne Evrope. Trenutno završava, iako u poodmaklim godinama, film i seriju "Deca Kozare".

Pomenimo čuvenu hrvatsku jugoslovensku glumicu, Miru Furlan, koja je igrala u mnogim hrvatskim i jugoslovenskim serijama i filmovima. Glumica je imala retku hrabrost da osudi zločine hrvatske vlasti prema Srbima, a pogotovo zločinačku Oluju , gde su stotine hiljada Srba proterani sa svojih ognjišta. Bila je primorana da napusti Hrvatsku i da ostatak života, do prerane smrti 2021. godine , živi i radi u SAD.

Niko od hrvatskih glumaca, nikada nije imao hrabrosti da osudi ustaške zločine , kako u NDH tako i sva dešavanja prema Srbima , počevši od 1991. godine pa do dana današnjeg.

Ustaški pozdrav "Za Dom spremni!" koji odgovara nacističkom "Sieg hell" (živela sloboda) odomaćen je i opšte prihvaćen u sadašnjoj Hrvatskoj, podržan od vlasti, a može se čuti i u Hrvatskom saboru. Samo da podsetimo da je navedeni nacistički pozdrav, kao krivično delo zabranjen u Nemačkoj, Austriji, Francuskoj, Kanadi, Češkoj,....

Eto, u takvoj umetničkoj Hrvatskoj našao je za shodno naš uvaženi režiser i glumac, vođa Proglasa i ideolog blokadera, Dragan Bjelogrlić, da zajedno sa svojim kolegama napada i blati svoju Republiku Srbiju. Ovo sve bez ikakvog realnog utemeljenja po pitanju njegovog umetničkog rada i stvaralaštva, koje mu nikad i ničim nije bilo ograničeno, nego čak i vrlo izdašno finansirano iz republičkih fondova.

Kako će i sa kojim obrazom on i njegove kolege ponovo da se pojave i apliciraju kod republičkih institucija, za neke svoje projekte? Možda i neće , jer obraza i nemaju, već će čekati i raditi na tome da potpomognuti stranim mentorima i finansijerima vlast u Srbiji promene na ulici!

A možda su svi oni rešili da u Srbiji nastave sa protestima, a svoje umetničke karijere nastave u dragom im inostranstvu.



Tako da gospodo glumci isekli ste granu na kojoj sedite, da vidimo koliko će galantni biti vaši ino sponzori posle neuspeha obojene revolucije u Srbiji.