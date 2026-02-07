Politika

A kako je dragi naši glumci u Hrvatskoj?

VIDELI smo kako se ponašaju najpoznatiji srpski glumci i režiseri i to intenzivno zadnjih četrnaest meseci u Srbiji.

А како је драги наши глумци у Хрватској?

A kako je nekada bilo istaknutim hrvatskim umetnicima, koji se nisu slagali sa vlašću i njenom prikrivanju ustaških zločina, možemo dati u dva primera.

Uzmimo primer čuvenog hrvatskog i tadašnjeg jugoslovenskog režisera Lordana Zafranovića, koji je ceo svoj radni vek, po povratku sa akademije u Pragu, pa do tadašnjih 90ih godina života posvetio razobličavnju najmračnije istorije hrvatskog društva tj. ustaštva.

Primera radi, po dolasku u Zagreb iz Praga 1971. godine zalagao se u Društvu filmskih radnika Hrvatske da se prikaže film "Teroristi" režisera Krste Škanate, koji je govorio o ustaškim terorističkim akcijama, a posebno o bombi podmetnutoj u beogradskom bioskopu 20.oktobar. Da podsetimo , tom prilikom poginula je jedna osoba, desetine su ranjene , a jednoj devojci su amputirane obe noge. Ustaški emigrant Miljenko Hrkač, koji je bombu podmetnuo, uhvaćen je i osuđen na smrt i streljan u Beogradu. Navedeni film ipak nije bio prikazan, Zafranović je isključen iz Društva filmskih radnika, čak su mu zabranili i da dolazi u tamošnji restoran gde se pre toga i hranio. Pritisak na njega je bio toliki da više nije mogao raditi u Hrvatskoj, te dolazi u Beograd, po pozivu da učestvuje u pokretanju Drugog programa televizije Beograd. 

Najčuveniji svoj film "Okupaciju u 26 slika" snimio je 1978.godine, za koju je nagrađen Zlatnom Arenom u Puli. Film je prikazao dolazak ustaša na vlast u Nezavisnoj državi Hrvatskoj i njihove jezive zločine prema Srbima i neistomišljenicima , kao jezivu rasnu segregaciju. Film je prodat u 30 zemalja, u Parizu se u bioskopima prikazivao 6 meseci, a u Beogradu ga je gledalo 700.000 ljudi, a u Zagrebu 250.000 ljudi. Drznuo se Zafranović i u filmu prikazao jezive zločine klanja, ubijanja, mučenja Srba koje do tada niko nije smeo da snimi i pokaže javnosti.

Njegov dokumentarni film "Krv i pepeo Jasenovca" bio je sredinom 80ih predložen za Oskara, ali ga je tadašnji visoki partijski funkcioner Josip Vrhovec povukao iz konkurencije.

Slika o Jasenovcu smetala je hrvatskoj ideologiji i tada u eri komunizma bile su u Hrvatskoj jasne tendencije da tu temu ne treba otvarati i praviti se kao da se ništa nije desilo. Na žalost, tada je u Hrvatskoj, samo nekoliko pisaca i Zafranovićevih saradnika smatralo da ne postoji dramatičnija tema koja se treba u Hrvatskoj otvoriti.
U stvaralaštvu Zafranovića zaokružena je filmska trilogija sa filmovima "Pad Italije", "Večernja zvona", pored pomenutog "Okupacija u 26 slika".
Film o suđenju Andriji Artukoviću, ministru unutrašnjih poslova NDH, montirao je 1991.godine i tada mu je rukovodstvo tadašnje TV Zagreb reklo da mora u roku od 24sata da napusti ovu televiziju i dobronamerno i prijateljski savetovali da beži iz zemlje, jer mu je glava u torbi i da je na listi neprijatelja Hrvatske!
Od 1991. do 2005. godine živeo je u više država zapadne Evrope. Trenutno završava, iako u poodmaklim godinama, film i seriju "Deca Kozare".

Pomenimo čuvenu hrvatsku jugoslovensku glumicu, Miru Furlan, koja je igrala u mnogim hrvatskim i jugoslovenskim serijama i filmovima. Glumica je imala retku hrabrost da osudi zločine hrvatske vlasti prema Srbima, a pogotovo zločinačku Oluju , gde su stotine hiljada Srba proterani sa svojih ognjišta. Bila je primorana da napusti Hrvatsku i da ostatak života, do prerane smrti 2021. godine , živi i radi u SAD.

Niko od hrvatskih glumaca, nikada nije imao hrabrosti da osudi ustaške zločine , kako u NDH tako i sva dešavanja prema Srbima , počevši od 1991. godine pa do dana današnjeg.
Ustaški pozdrav "Za Dom spremni!" koji odgovara nacističkom "Sieg hell" (živela sloboda) odomaćen je i opšte prihvaćen u sadašnjoj Hrvatskoj, podržan od vlasti, a može se čuti i u Hrvatskom saboru. Samo da podsetimo da je navedeni nacistički pozdrav, kao krivično delo zabranjen u Nemačkoj, Austriji, Francuskoj, Kanadi, Češkoj,....

Eto, u takvoj umetničkoj Hrvatskoj našao je za shodno naš uvaženi režiser i glumac, vođa Proglasa i ideolog blokadera, Dragan Bjelogrlić, da zajedno sa svojim kolegama napada i blati svoju Republiku Srbiju. Ovo sve bez ikakvog realnog utemeljenja po pitanju njegovog umetničkog rada i stvaralaštva, koje mu nikad i ničim nije bilo ograničeno, nego čak i vrlo izdašno finansirano iz republičkih fondova.
Kako će i sa kojim obrazom on i njegove kolege ponovo da se pojave i apliciraju kod republičkih institucija, za neke svoje projekte? Možda i neće , jer obraza i nemaju, već će čekati i raditi na tome da potpomognuti stranim mentorima i finansijerima vlast u Srbiji promene na ulici!

A možda su svi oni rešili da u Srbiji nastave sa protestima, a svoje umetničke karijere nastave u dragom im inostranstvu.

Ovo što se karijera tiče, ipak je malo verovatno, jer nisu oni poznati nigde van granica Srbije, u kojoj se definitivno, nakon svega iznetog i činjenice da komercijalnog povrata od njihovih angažmana za državu nema, niti će biti, mogu smatrati izdržavanim licima.
Tako da gospodo glumci isekli ste granu na kojoj sedite, da vidimo koliko će galantni biti vaši ino sponzori posle neuspeha obojene revolucije u Srbiji.

