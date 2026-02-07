ZVEZDA SE VRATILA NA VRH SUPERLIGE! Crveno-beli razbili Novi Pazar, novajlije upisale prvenac (FOTO/VIDEO)

CRVENA zvezda se vratila na prvo mesto nakon što je u 22. kolu Superlige Srbije razbila Novi Pazar sa 5:0 na stadionu "Rajko Mitić".

Ovaj meč će dugo pomatiti zimska pojačanja crveno-belih, Daglas Ovusu i Džej Enem koji su postigli prve pogotke u dresu šampiona naše zemlje.

Upravo je internacionalac iz Gane bio strelac prvog gola na utakmici. U 25. minutu je dobio dobru loptu od Aleksandra Kataija, primio ju je, a onda zakucao u bliži ugao gola Željka Samčovića.

Zvezda je bila furiozna u drugom poluvremenu. U razmaku od četiri minuta postigla je dva gola. Najpre je to uradio Aleksandar Katai koga je zakačila lopta posle udarca Miloša Veljkovića.

Potom je u 58. minutu Ovusu upisao i asistenciju. Sjajno je spoljnim delom kopačke proigrao Vasilija Kostova koji se dobro snašao i uspeo u tome da se i njegovo ime nađe na semaforu.

Do kraja utakmice domaćin je postigao još dva pogotka. Rodrigao je bio precizan glavom nakon centaršuta Elšnika iz kornera, da bi tačku na trijumf crveno-belih stavio Džej Enem koji je u 83. minutu realizovao penal, koji je prethodno sam izborio.

Zvezda sad ima 51 bod i prva je na tabeli. Partizan je drugi sa 50. Novi Pazar je ostao na poziciji pet sa 33 boda.

KRAJ: Crvena zvezda - Novi Pazar 5:0

90' - Kraj utakmice!

83' - GOL! Upravo je Holanđanin namestio loptu na belu tačku i bio je precizan. I on je kao i Ovusu postigao prvi gol u crveno-belom dresu.

82' - Penal za Zvezdu. Brunčević je povukao i oborio Enema i sudija Stanko Ostraćanin je bez razmišljanja pokazao na belu tačku.

72' - JOŠ JEDAN GOL! Opet Zvezda pogađa nakon kornera. Elšnik je izveo udarac iz ugla, a najbolji u skoku bio je Rodrigao koji je tako na drugoj vezanoj utakmici u prvenstvu strelac.

70' - Odlična prilika za goste. Alilović je uhvatio volej iskosa sa desne strane, ali je stativa spasila Zvezdu da ne primi gol.

58' - OPET GOL! Zvezda je ubacila u veću brzinu i u razmaku od četiri minuta je postiga dva gola. Ovusu je sjajno proigrao Kostova koji je udarcem iz prve matisao Samčovića.

54' - NOVI POGODAK! Aleksandar Katai je duplirao prednost domaćeg tima. Vasilije Kostov je izveo korner, a glavom je šturao Veljković, ali je lopta ne putu ka golu zakačila iskusnog vezistu i završila iza leđa Samčovića.

46' - Počelo je drugo poluvreme na stadionu "Rajko Mitić". Jedni promenu napravio je Dejan Stankovi. Umesto Bruna Duarte priliku je dobio Džej Enem.

Prvo poluvreme: Crvena zvezda - Novi Pazar 1:0

45' - Završeno je prvo poluvreme!

36' - Pokušava Zvezda da dođe do drugog gola i tako mirnije odigra ostatak utakmice. Ipak, gosti odolevaju.

25' - GOL! Čini se da će Daglas Ovusu biti veliko pojačanje. Odlično je primio loptu posle centaršuta Kataija, a onda zakucao loptu u bliži ugao Samčovića i doveo Zvezdu do prednosti.

24' - Dobar napad domaćeg tima. Tiknizjan se dobro ubacio u kazneni prostor, zakačio je loptu vrhom kopačke, ali golman Novog Pazara je uspeo da odbrani pokušaj Jermena.

13' - Morao je bolje Katai iz ove siutacije. Bio je sam na levoj strani, šutirao je iz prve. To je uradio veoma loše i nije bilo teško Samčoeviću da interveniše.

11' - Malo je falilo da Veljković postigne autogol. Stanisavljević je bio u dobroj poziciji, štoper domaćeg tima je u poslednji čas izbio loptu ispred njega, no uspeo je da interveniše Matues i spreči pogodak.

3' - Prva dobra šansa na meču. Katai je centrirao sa leve strane, glavom je šutirao Daglas Ovusu, ali je lopta otišla malo pored gola gostiju.

1' - Počela je utakmica na stadionu "Rajko Mitić".

Sastavi timova:

Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Ovusu, Kostov, Katai - Duarte.

Novi Pazar (4-1-4-1): Samčović - Miletić, Hadžimujović, Marinković, Bijeković - Brunčević - Camaj, Alilović, Togbe, Davidović - Stanisavljević.

Uoči meča:

Crveno-beli su ove nedelje doveli Strahinju Erakovića, ali on neće biti u konkurenciji za ovaj duel, pa će morati da sačeka na povratnički debi.

Navijače Novog Pazara iznenadila je vest da je Vladimir Gaćinović morao zbog zdravstvenih problema da napusti klub, pa je uprava u potrazi za novim šefom stručnog štaba.

U prvom meču ovih rivala Zvezda je bila ubedljiva, trijumfovala je sa 5:1 i nema dileme da je i ove subote veliki favori.

Crveno-beli su pred ovo kolo bili prvi na tabeli sa 48 bodova. Novi Pazar zauzima peto mesto sa 33.

