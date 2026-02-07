HRVATI BEŽALI OD OSVETE SRBA! Panika na auto-putu zbog navijača (VIDEO)

Otkako su navijači Hajduka, Torcida Split, napali kod aerodoroma u Tuzli Zvezdine pristalice iz Republike Srpske, koje su se vraćale iz Švedske, sa meča Lige Evrope protiv Malmea, hrvatski huligani baš i ne spavaju mirno.

Prema prvim informacijama na evropskim huliganskim portalima, Hrvati su se uputili u Beč na košarkašku utakmicu Zadra, a onda "podvili rep" i brže-bolje se vratili kada su saznali da im, navodno, "delije" spremaju "sačekušu".

U toj prvoj informaciji navodilo se samo sledeće:

"Tornado (Zadar) i Torcida, njih oko stotinu, okrenuli su se i vratili pre ulaska u Beč, gde je Zadar igrao prijateljski meč, jer su ih 'delije' čekale ispred hale".

Koliko je ta informacija tačna, ostalo je nejasno, dok je stranica "Balkanski navijači" objavila sledeće:

Delije sinoć čekale Torcidu i Tornado u Beču koji su se zaputili na košarkašku utakmicu Zadra





Tokom policijske akcije, u koju je bio uključen i helikopter, zaplenjeno je više od 40 palica.

Nažalost, tokom intervencije dogodila se i saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo vatrogasno vozilo, a povređeno je šest osoba.



Prema izveštajima, austrijska policija je oko 21 čas izašla na intervenciju nakon što je primila brojne pozive uznemirenih građana, koji su prijavljivali haotično stanje na auto-putu."

Ono što je najvažnije, ni do kakve tuče, srećom, nije došlo, a kada je prethodni put to bio slučaj - bilo je i teže povređnih.

Delije "preuzele odgovornost"!

Na vrlo zanimljivoj utakmici Crvena zvezda - Novi Pazar (koju uživo možete pratiti na ovoj stranici portala Novosti"), Zvezdini navijači su raširili transparent na kome su bile ispisane reči Gavrila Principa:

"Naše će sjene lutati po Beču, hodati po dvoru, plašiti gospodu".

Evo i video snimka s Marakane:

07.02.2026🇷🇸Delije currently with a message for Torcida and Tornado, who last night in Austria, before Vienna, turned around and went back to Croatia, so they did not attend the basketball game they were heading to after receiving information that Delije were waiting for them.… pic.twitter.com/cgcFHgrPf7 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) February 7, 2026

Podsetimo, Malme i Crvena zvezda sastali su se sredinom januara u Ligi Evrope, a potom je došlo do tuče navijača u okolini Tuzle, u Bosni i Hercegovini, kada se deo Zvezdinih pristalica iz Republike Srpske avionom vraćao iz Švedske. Sve su organizovali Hrvati - prevarivši "usput" policiju BiH.

Prema informacijama bosanskih medija, "sačekušu" su kod aerodroma Tuzla napravili pripadnici huligana koji bodre splitski Hajduk, tzv. "Torcida Split".

I, kako javlja "Istraga.ba", hrvatski navijači su ušli na graničnom prelazu Kamensko, a tom prilikom su se poslužili prevarom.

Oni su graničnim policajcima rekli da idu na humanitarni turnir u Žepče.

Naravno, to je bila laž, na koju je policija nasela, i pustila stotinak huligana dalje, da bi oni potom kod Međunarodnog aerodroma Tuzla priredili krvav doček ljudima koji su putovali u Švedsku na Zvezdinu utakmicu.

U pomenutom haosu povređe su 23 osobe, a najteže je prošao muškarac iz Prijedora, koji je zadržan na intenzivnoj nezi. Među povređenima je i devetorica hrvatskih navijača.

Pripadnici lokalne policije su najpre privele 93 osobe, a protiv 12 njih, pišu bosanski mediji, podnete su krivične prijave.

U pitanju su Hrvati, i to devetorica Splićana - Josip Kustura, Ivan Beoković, Tomislav Kustura, Marino Kristijan Mikeli, Roko Kalašić, Ivan Vrsalović, Marko Jovanović, Vukasović Petar i Pero Vujčić, te Roko Kalašić iz Pule, Alen Barunčić iz Vinkovaca i Duje Penić iz Ploča.

