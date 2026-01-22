"JEDVA ČEKAM POVRATAK U MOJ BEOGRAD" Vučić se oglasio na Instagramu - Pokazao sobu u kojoj je smešten u Klostersu (VIDEO)

Politika

22. 01. 2026. u 10:23

PREDSEDNIK Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram nalogu video-porukom.

Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

"Lepo je u Klostersu i Davosu, najlepše je u Srbiji! Jedva čekam povratak u moj Beograd", napisano je u opisu snimka na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.

Vučić je pokazao kako izgleda soba u kojoj je bio smešten. 

- Ovo vam je soba u Klostersu, to je dvadesetak kilometara od Davosa. Ovde sam 11. ili 12. put. Nikada nismo bili u Davosu, uvek smo išli do Davosa automobilom svaki dan. 

Ovo je jedna valjda od najboljih soba ovde, videćete u skladu sa švajcarskom skromnošću, to je uređeno. Nameštaj je Ikea stil, jednostavno drvo, nema ništa posebno. Krevet je malo kratak, ali srećom nema one graničnike, tako da mogu da se pružim. Nisam baš sve najbolje stvari sredio. Ovde je garderober, košulje su mi ovamo. Ovde imate mogućnost, pošto je specijalni apartman, ako hoćete sebi da spremite čaj, još nešto, mali frižider. Zanimljivo, ovde su vuka stavili, kažu da je vuk čest gost na okolnim brdima. Ovo je kao dnevna soba u kojoj primam neke od gostiju. Moji materijali, ruski, "Dani slave i očaja" o Čerčilu. I ovo je terasa, ona je valjda iako je mala, najlepši deo. Ne možete baš da sedite na minus 5, ali lepo je. Ovako izgledaju sve kuće i hoteli ovde. Baš je lepo, udobno. 

- Mi večeras završavamo svoj posao ovde i polako nazad za Srbiju. Ne mogu da vam opišem koliko se radujem tom osećaju, posebno kad ponovo sletite na beogradski aerodrom, i kad vam srce zakuca jače što ste ponovo u otadžbini - navodi Vučić u snimku. 

