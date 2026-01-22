BIZNIS BLOKADERI JAĆIMOVIĆI: U novembru sin Jaćimovića kukao kako je maloletan, a u januaru upada na fakultete i započinje blokadu (VIDEO)

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je, povodom laži koje se iznose od strane blokadera i opozicionih političara, da je policija, na poziv dekana Milivoja Alanovića, postupala visoko profesionalno i u skladu sa zakonom prilikom potiskivanja građana u cilju njihovog izlaska iz objekta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji su se oglušili o izdata upozorenja i naređenja, a imali su nameru da borave u prostorijama fakulteta i vrše blokadu rada istog.