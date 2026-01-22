Politika

BIZNIS BLOKADERI JAĆIMOVIĆI: U novembru sin Jaćimovića kukao kako je maloletan, a u januaru upada na fakultete i započinje blokadu (VIDEO)

В.Н.

22. 01. 2026. u 08:14

SIN prevaranta Milomira Jaćimovića u novembru je kukao kako je maloletan, a u januaru upada sa Dinkom Gruhonjićem na fakultet i započinje blokadu!

БИЗНИС БЛОКАДЕРИ ЈАЋИМОВИЋИ: У новембру син Јаћимовића кукао како је малолетан, а у јануару упада на факултете и започиње блокаду (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Sine šta ti studiraš majke ti, a nemaš ni 18 godina?!?!

Foto: Printskrin

Pogledajte video: 

