"MI IGRAMO SAMO U JEDNOM TIMU" Vučić: Postavićemo pet osnovnih ciljeva
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je za RTS.
Prilikom razgovora je napomenuo da nema strah da ćemo "zaigrati u pogrešnom timu".
- Mi igramo samo u jednom timu i naše srce kuca samo za jedan tim, a to je srpski tim i tako će biti u budućnosti. Mi ćemo postaviti pet osnovnih ciljeva. Siguran sam da će, uz neke spoljno-političke principe, prvi i najvažniji cilj biti očuvanje mira i stabilnosti. Gubili smo decu, vojnike, civile, ljude u svakom sukobu u svetu. Nemamo dece, ljudi i žena za bacanje. Moramo da sačuvamo šta imamo danas i da gledamo kako da unapređujemo svoju ekonomiju. Bićemo korektni i voditi računa da nikog ne povredimo - kazao je on.
