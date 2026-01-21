"MI IGRAMO SAMO U JEDNOM TIMU" Vučić: Postavićemo pet osnovnih ciljeva

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je za RTS.

Foto: Printscreen/RTS

Prilikom razgovora je napomenuo da nema strah da ćemo "zaigrati u pogrešnom timu".

- Mi igramo samo u jednom timu i naše srce kuca samo za jedan tim, a to je srpski tim i tako će biti u budućnosti. Mi ćemo postaviti pet osnovnih ciljeva. Siguran sam da će, uz neke spoljno-političke principe, prvi i najvažniji cilj biti očuvanje mira i stabilnosti. Gubili smo decu, vojnike, civile, ljude u svakom sukobu u svetu. Nemamo dece, ljudi i žena za bacanje. Moramo da sačuvamo šta imamo danas i da gledamo kako da unapređujemo svoju ekonomiju. Bićemo korektni i voditi računa da nikog ne povredimo - kazao je on.