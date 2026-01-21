Politika

"MI IGRAMO SAMO U JEDNOM TIMU" Vučić: Postavićemo pet osnovnih ciljeva

В.Н.

21. 01. 2026. u 20:10

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je za RTS.

МИ ИГРАМО САМО У ЈЕДНОМ ТИМУ Вучић: Поставићемо пет основних циљева

Foto: Printscreen/RTS

Prilikom razgovora je napomenuo da nema strah da ćemo "zaigrati u pogrešnom timu".

- Mi igramo samo u jednom timu i naše srce kuca samo za jedan tim, a to je srpski tim i tako će biti u budućnosti. Mi ćemo postaviti pet osnovnih ciljeva. Siguran sam da će, uz neke spoljno-političke principe, prvi i najvažniji cilj biti očuvanje mira i stabilnosti. Gubili smo decu, vojnike, civile, ljude u svakom sukobu u svetu. Nemamo dece, ljudi i žena za bacanje. Moramo da sačuvamo šta imamo danas i da gledamo kako da unapređujemo svoju ekonomiju. Bićemo korektni i voditi računa da nikog ne povredimo - kazao je on.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?

SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?