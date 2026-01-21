VUČIĆ NAKON TRAMPOVOG GOVORA U DAVOSU: Govor Fon der Lajenove je bio mnogo više strateški orijentisan nego njegov - To će biti istorija
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Davosa.
Komentarisao je govor Donalda Trampa koji je slušao iz prvog reda.
- Sadržinski posmatrano Ursula je napravila novu ideološku platformu, to je njen najznačajniji govor. To je jedan od najbolje sastavljenih govora ikada. Za Trampa ne bih to tako rekao. On je veoma inteligentan i šarmantan. Govor Lajenove je bio mnogo više strateški orijentisan nego njegov - naveo je Vučić.
Tvrdi da će se građani Srbije iracionalno radovati Trampovim rečima o Grenlandu.
- Ja želim da budem gospodar neizgovorenih reči - kazao je Vučić.
- Mislim da će se Ursulin govor proučavati i da će to biti istorija - dodao je on.
- Pitanje je da li će Evropa to moći da usvoji ili ne. Nisam siguran da će to Evropa moći da izgura. Ona nam je rekla da je kraj sa zabludama, ovo je stalno stanje Amerike i naterani smo da formiramo samostalnu Evropu - rekao je on.
BONUS VIDEO:
VUČIĆ U PRVOM REDU U DAVOSU: Predsednik sluša Trampov govori
