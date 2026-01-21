TOTALNO KLANJE MEĐU ŠABAČKIM BLOKADERIMA! Uvrede samo pljušte - Ne zna se ko koga i čime "čašćava" (VIDEO)

BLOKADERI već mesecima pucaju po šavovima. Totalni raspadi klanje tako trenutno vlada među šabačkim blokaderima.

Foto: Printskrin

Naime, u njihovoj vajber grupi pod nazivom "Zbog Šabac". napadi i uvrede samo pljušte, a ne zna se ni ko koga ni za šta sve optužuje.

Od ukradenih mašina za izradu bedževa i transparenata, do opomene da je vreme da se "stavi prst na čelo" i najgorih međusobnih uvreda, pogledajte kakve poruke razmenjuju na Vajberu šabački blokaderi:ž

