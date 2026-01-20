U DAVOSU je danas zvanično otvoren 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma, a događaju prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Printscreen/Tanjug

Vučić se obraća nakon učešća na panelu

- Verujem da ćemo razgovarati s vama međuvremeno sa mnogo različitih lidera da ne bih nekoga preskočio, prosto bolje da vi to uzmete iz spiska nego da nekoga povredim time što ga neće pomenuti. Uskoro očekujemo dolazak Ilhana Lijeva u Srbiju.



- I istovremeno značajno, značajno snižavanje tenzije za nas oko obezbeđivanja električne energije u budućnosti. Ali to nije dovoljno za sve ovo što nam predstoji. Hoćemo da gradimo nove data centre, nama data centre u Kragujevcu troše više nego ceo Kragujevac struje, veštačka inteligencija troši to bukvalno nenormalne količine električne energije mi moramo na to da se naviknemo, da se pripremimo i da napravimo mrežu koja to može da primi i prihvati. Zato nam i taj sastanak sa IDF-om bio važan.

Kako kaže, nastavlja dalje sastanke.

- Naglasio je Tramp da će i za šampanjce biti 200 posto carina. Bolje da ne komentarišem. Sigurno nije dobra vest za Francusku, možda mi dobijemo nešto jeftinija francuska vina u našoj zemlji - rekao je Vučić.





- Dobio sam potvrdu da u maju ili junu nas očekuje velika, kao što vam rekao, poseta Narodnoj Republici Kini. Mnogo toga je pred nama, mnogo toga moramo da uradimo i verujem da ćemo taj posao da napravimo. Kao što i ovde trudim se da sumiram sve. Morate da znate da nama predstavlja velika opasnost ako ovih 10 odsto dodatnih taksi ostane i još 25 odsto bude uvedeno 1. juna ako se ne reši problem Grenlanda do tog trenutka to vam je neki 36, nešto posto kumulativno mi ćemo imati problem sa našim kompanijama koje prave o proizvode autodelove, to su nam kompanije koje zapošljavaju preko 80-90 hiljada ljudi u našoj zemlji ne može u tom lancu snabdevanja, ne možemo mi da budemo izuzeti iz svega toga - dodao je.

Kako je istakao, zato se u celoj toj priči uopšte ne raduje.

- Jer ja znam da, i ne mogu da se radujem kao odgovoran čovek. Ja znam da u Srbiji postoje mnogi koji kažu, e, baš mi je drago da se oni prepucavaju. Pa prepucavaju se oni, ali taj prelivajući efekat će da postoji na našoj zemlji i u našoj zemlji. Tako da tome ne mogu da se radujem. U svakom slučaju, biće zanimljivo da čujemo sutra govor Donalda Trampa. Ja ću biti ovde u sali, pa do kasne uveče, po sutra i ve ovde u 9 zna do 11 ali biću ovde pre 8 ujutru u 8 ujutru prvi sastanak sa novim odnosno novom britanskom obaveštajnom službom i onda Marta Kos pa tako dalje dok ne dođemo do Trampa i onda nastavljamo - izdvojio je i dodao da će i Merc sutra biti, ako se ne vara.

Na pitanje o novinaru Mijatu Lakićeviću koji kaže da je ulazak MOL-a u vlasništvo NIS-a jedno prihvatljivo rešenje za Rusiju, predsednik je odgovorio:

- Gospodin Lakićević pristojno igra šah, verujem da može da igra još bolje, kada bi se malo potrudio, ali igrao sam nekad sa njim, pa znam da on to može malo bolje. I bilo bi dobro da stvari posmatra ne iz ugla Hrvatske, već iz našeg ugla. I zamolio bih ga kada oni to komentarišu da nam samo kažu šta je bila alternativa, a koja nam je to druga opcija bila. A šta je to trebalo da uradimo? Da uđemo u sukob sa Ruskom Federacijom? Da srušimo tradicionalno prijateljstvo koje smo gajili i čuvali stotinama godina, uz sve probleme, uz sve uspone i padove. Da srušimo ono što smo četiri godine gradili neuvodeći sankcije Ruskoj Federaciji. Da im otpremimo imovinu, pa da mi kažemo šta god nama padne na pamet i šta mi želimo.

Vučić se obraća na forumu

Predsednik Vučić, pored lidera Azerbejdžana i Jermenije, govori na panelu u Davosu, na temu “Kako možemo sarađivati u svetu sa više konflikata?”

Kako vidite ulogu Srbije kao bitnog mosta između Evrope i Azije kada su u pitanju redefinisanje ekonomskog identiteta regiona - bilo je pitanje za Vučića.

- Svedoci smo ogromnih promena u svetu. Mislim da će uloga naših zemalja, a znamo da smo male zemlje i nacije kada pričamo o veličini, imati više značaja u budućnosti. Moraćemo da se slažemo jedni sa drugima i sarađujemo, jer u današnjem svetu ne postoje pravila i propisi. Mi smo male ribe, velike ribe su te koje odlučuju, oni više to čak ni ne pririvajum u svetu se ne poštuju Rezolucija UN i Povelja UN. Oni sada to otvoreno kažu i rade. Sada imate dve škole - jedna je ili da pripadate novodefinisanim imperijama ili da štitite svoju nezavisnost. Znam da ćemo odabrati uvek opciju da štitimo naše nacije, države, suverenitet, nezavisnost, želeći da sarađujemo sa svima, ali na kraju moraćemo da očuvamo naše interese i naše državništvo.

Foto: Printscreen/tanjug

- Od najvećeg značaja je da sarađujemo jedni sa drugima, da vezujemo naše sudbine još čvršće nego što je bilo u prošlosti. Da radimo zajedno na veštačkoj inteligenciji, inovacijama, odbrambenom sektoru. Smatramo da su Azerbejdžan i Jermenija prijateljskim zemljama. Obojicu predsednika smatram ličnim prijateljima, nadam se da ću ovakvu vrstu odnosa uspeti da izgradim i sa drugima. Kada smo zajedno, mi smo mnogo jači. Kavkaske zemlje su potale ključni posrednice, ali i mesto susreta Evrope i Azije. Mi smo članovi evropske političke zajednice. Nazalimo se u manje više istoj situaciji. Susrećemo se sa velikim ekonomskim prekidima - pandemije, inflacije, ometanja lanaca snabdevanja, sankcije, carine, zato je bitno da se povežemo, pričamo o putnoj infrastruktiri, žečeznicama, digitalnoj ekonomiji, inovacijama... Veštačka inteligencija je nešto što će na kraju stvoriti snažnije veze među nama nego bilo šta do sada. Verujem i naše iskreno prijateljstvo i interesovanje za snažnijem i bržem povezivanju u budućnosti.

- Mi govorimo o miru, stabilnosti... Prošla godina je bila najgora od Drugog svetskog rata po broju ratova koji su započeti i ova će biti još gore, a i sledeća će biti gora od ove. Svi pričaju o miru, optužujući druge što ne poštuje nešto, a na kraju svako čuva svoj nacionalni interes. Niko se više ne interesuje za multilateralizam i to je najveća greška koju smo svi učinili u prošlosti i sada više to niko ne može da izmeni. Ukoliko očekujete da će Tramp sutra reći da se slaže sa rečima Ursule fon der Lajen, to se neće dogoditi. To svi znaju unapred. Šta će onda biti posledice toga za sve ostale? Postoje ljudi čak i u našim zemljama koji će reći - dobro, to je daleko od nas. Ali imate taj efekat prelivanja, i svi će osetiti posledice toga. Zato sam pričao o stvaranju jačih veza između nas, kako bismo izdržali ove šokove našim ekonomijama i politikama, što je moguće više. Nisam optimističan, ušli smo u svet nesigurnosti, volatilnosti, nisam siguran da ćemo prevazići to u narednim godinama. Ja sam ovde veteran, 12 godina sam ovde učesnik. Nema ovde ljudi koji su bili prusutni toliko puta. Nikada nisam video toliko ljudi ovde, i ljudi ne aplaudiraju nikome ovde u Davosu. Ljudi su ovde zato što su zabrinuti za svoju budućnost. Predstavnici firmi, kompanija, državni lideri, članovi vlada, niko nije presrećan. Niko se nikome ne osmehuje jer ne znaju šta će sutra doneti našim zemljama. Naravno da se jako brinemo, ali kada stvaramo veze, kada se povezujemo, to je rešenje za nas. Možda ne možemo da ukinemo, ali možemo da smanjimo pritiske na naše zemlje. Možda možemo da nađemo neka dobra rešenja kao zajednički emenitelj za sve manje zemlje u evro-azijskoj regiji - naveo je Vučić.

Svi ćemo platiti cenu "razvoda" Evrope i SAD

- Lako je reći da ćemo povećati nivo naše saradnje, ja sam radostan da kažem da završavamo sporazum o toplani koju će pokretati prirodni gas u Nišu, u tome je Azernejdžan uključen. Takođe uspostavljamo direktan let između Beograda i Bakua, već smo to uradili sa Tbilisijem, nadam se da ćemo to uraditi i sa Jerevanom. To znači da Srbija pokušava sve više da se osloni ne samo na zapad, već i na istok i na prijatelje na koje uvek možemo da računamo. Sa Alijevim, velikim liderom, on je jedan od najsposobnijih suverenih lidera što je veoma redak slučaj, se delimično ne slažem samo u tome - efekat prelivanja će nas povrediti više nego Azerbejdžan. Mi imamo jako puno nemačkih, frncuskih, italijanskih kompanija koje proizvode rezervne delove. Ukoliko se oni suoče sa većim carinama SAD, koje je njihovo ključno tržište za te kompanije, to bi značilo da ćemo morati da zatvaramo neke naše fabrike, naša postrojenja u Srbiji. Sa druge strane imamo političko pitanje, sada pričaju svi o Pandorinim kutijama... Prvu Pandorinu kutiju smo imali na Kosovu i Metohiji. Kada su mnoge zemlje, posebno zapadnog sveta, priznale nezavisnot Kosova, govoreći "ovo je zbog humanitarne katastrofe koju su izazvale navodna dejstva srpske vlasti na Kosovu". Na kraju vidite da se isti argumenti koriste rugih koji to isto koriste protiv ostalih zemalja. Svi zaboravljaju kako je to počelo. Zašto se ja plašim i zašto nisam toliko optimističan? To je činjenica da imamo sve više regionalnih i lokalnih ratova, više nego ikada - i Persijskom zalivu, što nije bio slučaj do pre nekoliko meseci. Moram reći da ovaj "razvod" između SAD i Evrope neće biti privremeno pitanje, to će potrajati podosta vremena, i na kraju ćemo svi morati da platimo cenu toga. Da li ćemo moći da se pozabavimo sobom, nadam se da ćemo biti bolji od drugih, ali nema sumnje da ćemo biti pogođeno. Uz pomoć dobrih prijatelja kao što su Jermenija i Azerbejdžan i nadamo se i Turske, moći ćemo da prevaziđemo te poteškoće - zaključio je Vučić.

"Nama sendvičarima je mnogo lakše nego drugima"

Predsednik je napravio kratak predah u Davosu.

- Naporan dan u Davosu. Ipak, nama sendvičarima je mnogo lakše nego drugima. Sad mogu da izdržim do kasnih večernjih sati - poručio je predsednik.



Vučić sa Plenkovićem

Predsednik Vučić razgovarao je u Davosu sa predsednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem.

- Sa Andrejem Plenkovićem o pitanjima vezanim za NIS, ukupnoj energetskoj situaciji i obezbeđivanju stabilnog snabdevanja u složenim okolnostima - navodi se u objavi na Instagramu.

Susret sa Kristijanom Štokerom

Vučić se susreo sa saveznim kancelarom Republike Austrije Kristijanom Štokerom.

- Uvek mi je drago da se sretnem sa Kristijanom Štokerom. Tokom kratkog susreta smo razgovarali o aktuelnim evropskim izazovima, ekonomskoj saradnji i značaju stabilnosti u Evropi. U ovim teškim vremenima, važno je da radimo zajedno na projektima koji jačaju sigurnost i obezbeđuju bolju budućnost za naše građane – objavio je Vučić na Instagramu.

Vučić sa Gelertom Jasaijem

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom 4iG grupe i ambasadorom Mađarske za razvoj međunarodnih poslovnih odnosa Gelertom Jasaijem.

- Odličan razgovor sa Gelertom Jasaijem u Davosu o konkretnim prilikama kojima bismo mogli dodatno da ojačamo ekonomsku saradnju Srbije i Mađarske kroz nove investicije i zajedničke projekte. Poseban fokus stavili smo na oblasti koje danas najbrže menjaju privredu, od telekomunikacije i digitalne infrastrukture, do inovacija i tehnološkog razvoja, kao i na povezivanje kompanija koje mogu da donesu novu vrednost našoj privredi. U ovim nelakim vremenima, važno je da gradimo partnerstva zasnovana na poverenju i merljivim rezultatima, obezbeđujući da Srbija bude zemlja u kojoj se ideje pretvaraju u radna mesta i dugoročan rast – poručio je Vučić.

Susret sa Kristin Lagard

Vučić se susreo sa predsednicom Evropske centralne banke Kristin Lagard.

- Odličan razgovor sa Kristin Lagard, sa kojom sam razmenio mišljenja o otpornosti i trransformacijama globalne ekonomije u uslovima trgovinskih tenzija i neizvesnog političkog okruženja. Ukratko sam informisao uvaženu sagovornicu o ambicioznim investicionim planovima Srbije u narednom periodu i istakao da naša zemlja, uprkos složenom geopolitičkom kontekstu, nastavlja posvećeno da radi na ubrzanom rastu, što je prepoznato i u međunarodnim krugovima, na šta je Srbija posebno ponosna - navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

Vučić sa Navrockim

Predsednik Vučić razgovarao je sa predsednikom Poljske Karolom Navrockim o jačanju saradnje dve zemlje i istakao da je Poljska partner od izuzetnog značaja, ne samo zbog evropskog puta Srbije, već i po pitanju bilateralnih odnosa i trgovinske razmene.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je sa Navrockim razgovarao o daljem jačanju političkog dijaloga i saradnje sa Poljskom.

- Nastavićemo da unapređujemo veze u oblastima od zajedničkog interesa, a iskoristio sam priliku da predsednika Navrockog pozovem da poseti Srbiju - dodao je Vučić.

Vučić se obratio iz Davosa

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se iz Davosa.

Foto: Printskrin/TV Pink

Celo obraćanje možete pročitati u našem blogu KLIKOM OVDE!

Otvaranje Svetskog ekonomskog foruma

Dobrodošlicu okupljenima je poželeo predsednik Svetskog ekonomskog foruma Berge Brende koji je istako da na ovogodišnjem forumu učestvuje rekordan broj političkih lidera.

- Zaista mi je velika čast da vas poželim dobrodošlicu na godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Sa nama je 3.000 učesnika iz 130 zemalja, uključujući rekordan broj političkih lidera – više od 400 političara, 65 šefova država i vlada, kao i 850 generalnih direktora i predsednika uprava globalnih kompanija - poručio je Brende.

Predsednik Vučić će danas učestvovati na sesiji Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije, a na forumu će govoriti i na okruglom stolu koji okuplja svetske ekonomske lidere na temu Nova evropska geopolitička strategija.

Tokom boravka u švajcarskom gradu Davosu, Vučić će imati mnogobrojne bilateralne susrete sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih kompanija.

Vučić je ranije najavio da će na forumu imati više od 60 različitih susreta i istakao da je taj skup idealna prilika za sastanke sa mnogim svetskim liderima kao i za rešavanje važnih stvari za Srbiju.

Kako prenose svetski mediji, važan gost u Davosu će biti američki predsednik Donald Tramp, koji je od svog povratka na vlast u januaru 2025. sproveo niz mera koji su uzdrmali temelje svetske ekonomije.

Nemački kancelar Fridrih Merc, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i potpredsednik premijera Kine, ali i mnogi drugi političari će takođe učestvovati na Forumu.

Događaju će prisustvovati generalna direktorka Svetske trgovinske organizacije Ngozi Okondžo-Iveala, predsednik Grupacije Svetske banke Ažaj Banga, kao i direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva.

Više od 200 panela na Svetskom ekonomskom forumu će se prenositi uživo širom sveta, poručuju organizatori.

Forum duže od pet decenija okuplja lidere iz poslovnih krugova, vlade, civilnog društva, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i sledeće generacije kako bi razumeli globalne izazove i zajedno pokrenuli svet napred.

(Tanjug)