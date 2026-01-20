JEZIVE PRETNJE BLOKADERA NA KRSTOVDAN: Uvrede u Čačku upućene političkim neistomišljenicima (VIDEO)

PLENUMAŠI su još jednom otvoreno priznali da ih ne zanima nikakva demokratija i vladavina prava, već nasilna revolucija koja bi ih dovela na vlast.

Blokaderi su pokušali da održe nove masovne skupove na jedan od najvećih hrišćanskih praznika i dan strogog posta Krstovdan. Pred oko 150 okupljenih blokadera govorio je Ismet Solova, a za njim je lažna ekološkinja Ljiljana Bralović izrekla jezive pretnje, normalnom umu neshvatljive.

- Naprednjaci nisu ljudi, jahaćemo ih, šutirati, valjati u katran i perje, čeka ih kazna veća od robije - kazala je Bralovićeva.

U Čačku se skupila tek šačica demonstranata, ali su pokazali kakva im je politika i koliko malo obraćaju pažnju na činjenicu da je dan velikog posta. Time su jasno dokazali da je njihov jedini cilj da fizički uklone sve neistomišljenike i da nasilno zauzmu fotelje, a da su im zvezde vodilje nasilje i mržnja prema Srbiji.

Jedan od predvodnika čačanske grupice bio je osvedočeni blokader Marko Marjanović. On je izašao pred zgubidane i sramno izvređao legendarnu srpsku pevačicu Anu Bekutu.

- Kada sam dobio poziv da budem moderator ovog skupa, prvo sam pomislio: mora da sam lud, da pristanem na ovo... Da izađem pred Čačane i držim mikrofon u ruci, to nije najbezbednija pozicija - rekao je Marjanović, uveren da je duhovit, mada se otvoreno podsmevao napadu na jednu ženu.

Sličan nastup je imao i blokaderski advokat Vladimir Terzić.

- Što se tiče moje ljubomore prema vama, dragi Čačani, ona je uvek bila vezana za košarku, a od pre neki dan vidim da ste se namerili da oduzmete slavu Šapčanima i u rukometu. Dakle, jako dobro su te grudve pogađale baš gde treba - izjavio je on, takođe aludirajući na napad na Anu Bekutu tokom nastupa za Srpsku novu godinu.

Zlatko Kokanović, koji je pokazao ko je i šta je tokom nedavnog nasrtanja na gradonačelnicu Loznice Draganu Lukić, smejao se tokom govora kada je pomenuo to blokadersko nepočinstvo.

- Skupili smo se zbog jedne Ane Bekute... Kod nas je dolazila Karleuša, samo je dobila jaja, bio je letnji period, nismo imali snega - izjavio je Kokanović bez trunke stida.

Na kraju protesta su izveli i najavljeni „performans“ - gađali su jajima kartonski transparent na kom je nacrtan predsednik Republike Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se oglasio povodom skandaloznog govora koji je lažna ekološkinja i blokaderka Ljiljana Bralović održala u Čačku.

- Kada sam, pre samo nekoliko dana, rekao kako će želeti da jašu ljude, sliuju žene, te da im je to jedini plan i program koji imaju, pomislio sam da sam preterao. Nisam. Gospođa Bralović, jedan od istaknutih lidera blokadersko-studentskog pokreta, nije samo tipičan predstavnik onih koji žele da unište sve vrednosti normalne i pristojne Srbije, već i osoba koja ogroman novac dobija iz inostranih fondova. Toliko o vrednostima i borbi za demokratiju onih koji nam pridike drže svakodnevno. Ponosan sam na činjenicu da sam na čelu pristojne i normalne Srbije koja se svog snagom suprotstavlja onima koji bi da jašu, siluju i, u katranu i perju valjaju druge ljude, samo zato što drugačije misle. Pozivam građane da ne pokazuju bes, da im odgovorimo ljubavlju prema Srbiji i da ih pobeđujemo svuda i na svakom mestu u našoj lepoj otadžbini - rekao je prvi čovek Srbije.

Brnabić: Meta im je Aleksandar Vučić

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na divljaštvo blokadera u Čačku.

„Blokaderi su i večeras pokazali šta im je politika i šta su im dometi - gađati jajima maketu Aleksandra Vučića. Čitava ideologija može da stane u dve reči: mržnja, nasilje. A šta je njima kriv Aleksandar Vučić? Izgradio puteve, podigao ekonomiju, povećao plate, penzije, zaposlenost. Ne poriču oni to. Ne može niko to da porekne. Njima je Aleksandar Vučić meta jer kad njega dehumanizuju, pobedili su Srbiju koja se bori za sebe, koja ne da na sebe. Oni njega mrze jer ne mogu da ga pobede, njega, čoveka koji je svoj život posvetio Srbiji“, napisala je Brnabićeva na društvenoj mreži Iks.

Vučević: Predsednik izložen monstruoznoj kampanji

Na nasilje u Čačku reagovao je i lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, koji je osudio novi napad na Aleksandra Vučića i pokušaj njegove dehumanizacije.

- Nije to nikakav performans u Čačku, već još jedna monstruozna akcija grupice blokadera-zgubidana. Nezapamćeno je ovakvo divljaštvo i nasilje prema predsedniku Srbije, a prethodno i ženama i svima koji ne misli kao oni. Ta dehumanizacija predsednika Vučića ide u kriminalizaciju i delegitimizaciju i otvoren poziv ljudima da kada se sprovede nasilje to ne bude loše. Nikada nijedan političar nije bio izložen tako monstruoznoj kampanji. Nije ovo napad samo na predsednika Vučića, već i na srpsku državu. To nikada nećemo dozvoliti! A vrlo su „kreativni“ ti zgubidani kojima nije sveto ni jedno crveno slovo u crkvenom kalendaru, a vidimo da su lepo evoluirali - od grudvi i ledenica do jaja. Valjda je sada gađanje jajima simbol njihove borbe za nastavak pljačkanja naroda i lično bogaćenje, sve ono što su radili do 2012. godine, dok isti taj predsednik Vučić nije prekinuo njihov pljačkaški put. Zato ga i mrze. I samo to i mogu. Pobedila je Srbija - poručio je Vučević.