BLOKADERI IZ BIVŠE VLASTI NAJAVILI BORBU ZA OPSTANAK: Boriće se protiv blokadera "studenata" - optužuju ih da rade za Vučića
BLOKADERI iz bivše vlasti najavili su borbu za opstanak.
Boriće se protiv blokadera "studenata", koje sada optužuju da rade za predsednika Aleksandra Vučića.
BONUS VIDEO: BLOKADERSKI PREZIR PREMA SVEMU STO JE SRPSKO: Mali varvari su slavili srpsku novu godinu!
