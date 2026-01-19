Politika

BLOKADERI IZ BIVŠE VLASTI NAJAVILI BORBU ZA OPSTANAK: Boriće se protiv blokadera "studenata" - optužuju ih da rade za Vučića

В. Н.

19. 01. 2026. u 14:15

BLOKADERI iz bivše vlasti najavili su borbu za opstanak.

БЛОКАДЕРИ ИЗ БИВШЕ ВЛАСТИ НАЈАВИЛИ БОРБУ ЗА ОПСТАНАК: Бориће се против блокадера студената - оптужују их да раде за Вучића

Foto: Novosti

Boriće se protiv blokadera "studenata", koje sada optužuju da rade za predsednika Aleksandra Vučića.

BONUS VIDEO: BLOKADERSKI PREZIR PREMA SVEMU STO JE SRPSKO: Mali varvari su slavili srpsku novu godinu!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LICEMERJE JTOK: Kuka jer ostaje bez upućenih tužilaca, a ćutalo kad se isto dešavalo VJT u Beogradu
Politika

0 2

LICEMERJE JTOK: Kuka jer ostaje bez upućenih tužilaca, a ćutalo kad se isto dešavalo VJT u Beogradu

JAVNO tužilaštvo za organizovani kriminal koje, kako smo danas saznali iz saopštenja tog tužilaštva, čini više od polovine javnih tužilaca koje je na rad od tri godine, za duplo veće plate i duplo manje posla u to tužilaštvo diskrecionom odlukom uputila vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac, licemerno se žali na predloženi amandman u vezi sa upućivanjem.

19. 01. 2026. u 19:09

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...