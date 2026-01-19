„MOZGOVI U BLOKADI“: Savez autošovinista i lažnih patriota
U SRBIJI se tokom 2025. godine jasnije nego ikada ispoljio društveni fenomen koji bismo uslovno mogli nazvati „mozgovi u blokadi“.
Reč je o pojavi u kojoj značajan broj ljudi dobrovoljno ili nesvesno zatvara sopstveni um za činjenice, argumente i elementarnu zdravorazumsku analizu stvarnosti. Istina se, u takvom stanju, ne odbacuje zato što je pogrešna, već zato što ne odgovara unapred izgrađenom uverenju, piše Pogled.me.
U tom društvenom mehuru mržnja je vremenom postala statusni simbol.
Ona više nije posledica frustracije, već sredstvo identifikacije. Što je stav oštriji, što je rečnik agresivniji i što je odbijanje dijaloga radikalnije, to je pojedinac vidljiviji i prihvaćeniji unutar tog kruga. Razumevanje, sumnja i preispitivanje doživljavaju se kao slabost, a ne kao intelektualna vrlina.
Posebna protivrečnost tog fenomena ogleda se u činjenici da u istom blokaderaškom pokretu stoje rame uz rame ljudi koji otvoreno zastupaju autošovinističke i antisrpske stavove, zajedno sa onima koji sebe doživljavaju kao rodoljube, nacionaliste i borce za opšte dobro. Ono što ih formalno ujedinjuje nije jasna ideja, program ili vizija društva, već zajednički protivnik. Ta negativna kohezija, zasnovana isključivo na otporu i mržnji, pokazuje koliko je taj pokret ideološki nedosljedan i unutrašnje prazan.
Ključni problem leži u dubokoj političkoj nepismenosti tog, brojčano manjeg, ali glasnog dela građana Srbije. Nedostatak osnovnog znanja iz sopstvene i svetske istorije onemogućava ih da razumeju složene političke procese. Bez istorijskog konteksta, političke odluke se tumače površno, emocionalno i navijački, kao da je reč o sportu, a ne o upravljanju državom i društvom.
Isto važi i za geopolitički plan. Svet se posmatra crno-belo, kroz pojednostavljene narative dobrih i loših, bez razumijevanja interesa, odnosa moći i dugoročnih posledica. U takvom okviru, složena pitanja se svode na parole, a ozbiljne analize zamenjuju se društvenim mrežama, tuđim mišljenjima i ideološkim mantrama.
„Mozgovi u blokadi“ zato nisu samo politički, već i kulturni problem. Oni ukazuju na krizu kritičkog mišljenja, dijaloga i obrazovanja. Društvo koje želi napredak ne može sebi dozvoliti da mržnju proglasi vrlinom, a neznanje političkim stavom. Izlaz iz te blokade ne počinje promenom vlasti, već oslobađanjem uma i spremnošću da se sasluša, uči i misli.
(Pogled.me)
BONUS VIDEO: JOVANOV: Postavite fotelju pored jelke da junoše sedaju Piculi u krilo kao Deda Mrazu
Preporučujemo
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)