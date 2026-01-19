MONSTRUOZNE PRETNJE BLOKADERKE LJILJANE BRALOVIĆ: "Ima da ih jašemo i da ih šutiramo, u katran i perje da ih valjamo" (VIDEO)

BLOKADERKA Ljiljana Bralović izrekla je jezive reči u Čačku i zapretila svima koji ne misle isto kao oni.

Foto: Printscreen

- Ma ima bre da ih jašemo, i da ih šutiramo! U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer je i robija za ljude. Nisu oni ljudi. Mnogo veća kazna njih čeka - izjavila je Bralović.

Podsetimo, juče su blokaderi nakon održanog protesta u Čačku, izveli "performans" tokom kojeg su gađali jajima kartonski transparent na kome je nacrtan predsednik Srbije Aleksandar Vučić.