Politika

MONSTRUOZNE PRETNJE BLOKADERKE LJILJANE BRALOVIĆ: "Ima da ih jašemo i da ih šutiramo, u katran i perje da ih valjamo" (VIDEO)

В. Н.

19. 01. 2026. u 11:19

BLOKADERKA Ljiljana Bralović izrekla je jezive reči u Čačku i zapretila svima koji ne misle isto kao oni.

МОНСТРУОЗНЕ ПРЕТЊЕ БЛОКАДЕРКЕ ЉИЉАНЕ БРАЛОВИЋ: Има да их јашемо и да их шутирамо, у катран и перје да их ваљамо (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Ma ima bre da ih jašemo, i da ih šutiramo! U katran da ih valjamo i u perje. Sve su zaslužili. Nisu oni zaslužili da kao ljudi robijaju, jer je i robija za ljude. Nisu oni ljudi. Mnogo veća kazna njih čeka - izjavila je Bralović.

Podsetimo, juče su blokaderi nakon održanog protesta u Čačku, izveli "performans" tokom kojeg su gađali jajima kartonski transparent na kome je nacrtan predsednik Srbije Aleksandar Vučić. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!