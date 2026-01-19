SPREMAN "DESANT" NA SRPSKE ŠKOLE I BOLNICE NA KiM: Tzv. zakon o strancima Priština odložila, ne i nameru da proteruje Srbe

IAKO je za dva meseca odložen tzv. zakon o strancima i upravljanju vozilima, tzv. kosovska policija objavila je "informativni dokument" koji, kako se navodi u njemu, sadrži obaveštenje o "zakonskim obavezama stranih državljanja".

Foto: D. Milovanović

Puna primena ovog "zakona" počeće 15. marta, a u saopštenju tzv. MUP naglašava se da nakon tog datuma ulazak stranih državljana koji nije u skladu sa navedenim uputstvom može rezultirati zabranom boravka na tzv. Kosovu. Povodom primene "zakona o strancima i vozilima", koji je najavljen još početkom novembra prošle godine, a čiji je krajnji cilj "potpuna integracija Srba" u tzv. kosovski sistem, tzv. premijer Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti održao je u petak sastanak sa međunarodnim predstavnicima.

- Premijer je obavestio prisutne ambasadore o neophodnosti početka postepene integracije zdravstvenog i obrazovnog sistema, kao dela sveobuhvatnog i dugoročnog pristupa. Kurti je rekao da će se ovaj proces integracije sprovoditi u koordinaciji sa Evropskom unijom i uz osiguravanje da se uzmu u obzir zabrinutosti i saveti srpske zajednice na Kosovu - navedeno je u saopštenju za javnost iz njegovog kabineta.

Da je krajnji cilj integracija srpskog zdravstvenog i obrazovnog sistema ponovio je i Kurtijev zamenik Besnik Bisljimi, na čije reči je reagovala Kancelarija za KiM, uz ocenu da je njegova izjava preteća i zlonamerna i da period odlaganja Prištini treba da posluži za dalji pritisak na Srbe.

- Institucije zdravstva i školstva čine okosnicu opstanka srpskog naroda i predstavljaju samo srce Zajednice srpskih opština. S tim u vezi, svaka izjava koja život i opstanak Srba vidi bez ZSO, vrlo je opasna - ocenjuju iz Kancelarije za KiM i dodaju da nema govora o nekakvim suludim Bisljimijevim idejama, posebno kada je reč o zdravstvu i školstvu.

Iz Kancelarije za KiM navode da tzv. prištinski zakon o strancima i odluka o vozilima predstavljaju nastavak institucionalnog nasilja Prištine nad Srbima koji žive i rade u južnoj pokrajini i da je u pitanju novi eskalatorni potez Aljbina Kurtija, apsolutno suprotan sporazumima iz dijaloga.

Šta sve piše u "informatoru" U "informativnom dokumentu" koji je objavio tzv. MUP Kosova, navode se "zakonske obaveze stranih državljana" prilikom ulaska, boravka i rada na tzv. Kosovu. Prema navodima, strani državljanin je dužan da poseduje i pokaže važeću putnu ispravu; poseduje vizu ili dozvolu boravka, poštuje svrhu i trajanje boravka, prijavi adresu u roku od tri dana od ulaska na granici ili u policijskoj stanici. Takođe, da ima dovoljno novca za izdržavanje, poštuje zakone Republike Kosova, ne predstavlja pretnju po državnu bezbednost, javni red i javno zdravlje. "Strani" državljanin može boraviti do devedeset dana. Prilikom boravka u "Republici Kosovo" radi posla potrebna je radna dozvola, a zahtev se podnosi Agenciji za zapošljavanje. Boravak u druge svrhe: povodom studija, spajanja porodice, humanitarnih razloga, naučnih istraživanja i drugih zakonom predviđenih okolnosti potrebna je privremena dozvola boravka i ispunjavanje ostalih zakonom propisanih uslova.

- Odlaganje primene ovih odluka na dva meseca ne sme da ostane krajnji rezultat međunarodnog delovanja, jer u suprotnom, opstanak Srba, kao i sam dijalog o normalizaciji odnosa, dovode se ozbiljno u pitanje - ističu iz Kancelarije za KiM.

Istovremeno, iz Srpske liste naglašavaju da bi predstojeći period bilo neophodno iskoristiti da se pronađe model kojim bi se rešilo ovo pitanje i svim srpskim građanima, ali i onima koji dolaze na Kosovo i Metohiju da rade ili studiraju, omogućio normalan život, pre svega po pitanju slobode kretanja. U Srpskoj listi smatraju da samo puko odlaganje "zakona" neće rešiti probleme zbog kojeg građani ne mogu da koriste svoja dokumenta ili da ih dobiju, odnosno da ne mogu da koriste svoja vozila.

- Apsolutno je neprihvatljivo da i posle ovog perioda dođemo u situaciju da naši građani mimo svih međunarodnih standarda i pravila, budu tretirani kao stranci u svojim domovima, selima, gradovima, da se razdvajaju porodice, ili da se uvede novi izazov ugrožavanjem vitalnih institucija našeg naroda kroz bilo kakve jednostrane procese i nametnute odluke - ocenjuju iz Srpske liste.

Inače, prema pomenutom "zakonu o strancima" svaka osoba koja ne poseduje tzv. kosovska dokumenta, a boravi ili radi na KiM, mora u roku od tri dana da se prijavi policijskoj stanici, a potom da "obezbedi" privremeni ili stalni boravak. Prema nezvaničnim saznanjima "Novosti", oko deset hiljada Srba koji sa porodicama žive i rade na Kosovu i Metohiji, ali su rođeni u centralnoj Srbiji, ili su po rođenju na KiM otišli za centralnu Srbiju, ne poseduju tzv. kosovska dokumenta. I pored toga što žive i rade na KiM, prištinska administracija ne "prepoznaje" takve osobe. Zato će se, ukoliko počne sa primenom tzv. zakon o strancima, posebno otežati odnosno zakomplikovati boravak studenata, profesora, lekara i drugih osoba iz centralne Srbije koji rade na KiM, a kojih je prema nezvaničnim procenama takođe više od deset hiljada. Takođe, predviđeno je da se vozači automobila sa ovlašćenjima kažnjavaju kaznama i do 200 evra uz trajnu zabranu korišćenja vozila.