"BLOKADERI I VEČERAS POKAZALI ŠTA IM JE POLITIKA" Brnabić: Oni predsednika Vučića mrze jer ne mogu da ga pobede

PREDSEDNICA Narodne Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je najnovije napade blokadera.

Foto: Printskrin

- Blokaderi i večeras pokazali šta im je politika i šta su im dometi - gađati jajima maketu Aleksandra Vučića. Čitava ideologija može da stane u dve reči: mržnja, nasilje. A šta je njima kriv Aleksandar Vučić? Izgradio puteve, podigao ekonomiju, povećao plate, penzije, zaposlenost. Ne poriču oni to. Ne može niko to da porekne. Njima je Aleksandar Vučić meta jer kad njega dehumanizuju, pobedili su Srbiju koja se bori za sebe, koja ne da na sebe. Oni njega mrze jer ne mogu da ga pobede - njega, čoveka koji je svoj život posvetio Srbiji - rekla je Brnabić.

Blokaderi i večeras pokazali šta im je politika i šta su im dometi - gađati jajima maketu @avucic. Čitava ideologija može da stane u dve reči: mržnja, nasilje. A šta je njima kriv Aleksandar Vučić? Izgradio puteve, podigao ekonomiju, povećao plate, penzije, zaposlenost. Ne poriču… pic.twitter.com/gzROXMIsI5 — Ana Brnabic (@anabrnabic) January 18, 2026