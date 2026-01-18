"BLOKADERI I VEČERAS POKAZALI ŠTA IM JE POLITIKA" Brnabić: Oni predsednika Vučića mrze jer ne mogu da ga pobede
PREDSEDNICA Narodne Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je najnovije napade blokadera.
- Blokaderi i večeras pokazali šta im je politika i šta su im dometi - gađati jajima maketu Aleksandra Vučića. Čitava ideologija može da stane u dve reči: mržnja, nasilje. A šta je njima kriv Aleksandar Vučić? Izgradio puteve, podigao ekonomiju, povećao plate, penzije, zaposlenost. Ne poriču oni to. Ne može niko to da porekne. Njima je Aleksandar Vučić meta jer kad njega dehumanizuju, pobedili su Srbiju koja se bori za sebe, koja ne da na sebe. Oni njega mrze jer ne mogu da ga pobede - njega, čoveka koji je svoj život posvetio Srbiji - rekla je Brnabić.
Preporučujemo
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)