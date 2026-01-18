Politika

PUKLI ŠABAČKI BLOKADERI: Neće niko sa Piculicima! (FOTO)

В.Н.

18. 01. 2026. u 18:35

BLOKADERI u Šabcu najavili su skup na raskrinici u ovom gradu.

ПУКЛИ ШАБАЧКИ БЛОКАДЕРИ: Неће нико са Пицулицима! (ФОТО)

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Međutim, i posle silnih objava na društvenim mrežama i intervjua za blokaderske medije, došlo ih je SAMO 14!

Foto: Printskrin

Na objavama je pisalo: "Pokažimo koliko nas ima" - i to su stvarno pokazali. 

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

