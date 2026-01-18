PUKLI ŠABAČKI BLOKADERI: Neće niko sa Piculicima! (FOTO)

BLOKADERI u Šabcu najavili su skup na raskrinici u ovom gradu.

Međutim, i posle silnih objava na društvenim mrežama i intervjua za blokaderske medije, došlo ih je SAMO 14!

Na objavama je pisalo: "Pokažimo koliko nas ima" - i to su stvarno pokazali.

