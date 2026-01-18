TRI TAČKE SUŠTINE BLOKADERSKOG PROGRAMA: Vučić - Nemaju da prestave nikakav plan, šta god da uradimo oni će reći "to su naše pare"

PREDSEDNIK Vučić rekao je danas u telefonskom uključenju za Informer televiziju, da je suština tri tačke blokaderskog programa - relativizacija rezultata, kriminalizacija i dehumanizacija.

Foto: Tanjug

- Šta god da uradimo oni će reći "to su naše pare". Jeste li čuli za jednu fabriku koju su otvorili u Novom Sadu. Ne postoji tako nešto. Ili u Nišu? A šta su nam sve zatvorili. Ali kada postignete rezultate, kada izgradite prugi i sve drugo, onda viču e to su naše pare. E to je najgluplja priča. Govorio sam više puta, Emirati imaju pet puta manje nafte od nekih zemalja arapskih. A gledajte kako izgleda danas Dubai, a kako izgledaju pojedine zemlje na severu Afrike. Samo to pogledajte. I uvek je sve do rukovodstva. Baju Pašića je cela Srbija mrzela, a onda kada ga više nije bilo bukvalno smo sve izgubili - kazao je on.

Predsednik dodaje da se pre neki dan sa mlađim sinom šetao posle mnogo vremena kroz Galeriju, i dodaje da vidi da ga svaka 10. osoba gleda i zapita se šta će on ovde.

- Prilazili su ljudi, slikali se, igrao sam stoni tenis sa nekim dečacima. Zamislite misle se šta ću ja ovde, a on je do juče bio na blokadama, a ja se borio da se to izgradi. E takve su njihove istine, i oni će u to da poveruju! To je što se tiče relativizacije rezultata - ističe Vučić.

- Druga tema je kriminalizacija. Najlakše je reći ima korupcije i kriminala. Pa ima. Ima u svakom društvu, svuda. Svako sa zavišću gleda u komšiju i smeta mu nešto. Zato naš odgovor mora biti snažniji, i pozivam sve nadležne organe da se žestoko bore protiv stvarne korupcije, a ne da se bave politikom. Kada pokažemo da smo spremni do kraja da se obračunamo sa ljudima iz naših redova, onda će ljudi shvatiti kakve su ovo besmislice i laži - kazao je on.

Istakao je da na blokaderskoj listi ima mnogo ljudi korumpiranih i poznatih od ranije.

- Poznatih po kriminalu, lopovluku, korupciji, da će se ljudi iznenaditi - naveo je predsednik.

Zapitao je, kada govori o kriminalizaciji, gde je sada priča o Jovanjici i Aleksandru i Andreju Vučiću.

- Što nas niko više ne pominje? Jer je njihov novinar posle 3 godine njihovih laži izašao i rekao da je sve bila laž. I sve to, kada ponavljate te priče o svinjokolju i svemu drugom, da Aleksandar Vučić nije čovek. Dehumanizacija. Pošto kada imate dehumanizaciju, to dovodi do toga da imate pravo da gate Anu Bekutu. Ona nije čovek, nije baka, majka... Aleksandra Vučića imate pravo da ubijete. Jer on nije čovek. On laže da ima drugog sina, to dete ne postoji, izmišljeno je iz markentipkih razloga, to su pisali u mejnstrim medijima, to je bezbroj njihovih funkcionera govorilo. Tako da ljudi, kada me vidite sa malim Vukanom,to vam se priviđa, to dete je izmišljeno zbog marketinških trikova, to je hologram. Kažu da je veštačka inteligencija. Ali ne znaju oni, nema u veštačkoj inteligenciji takvog poljupca i zagrljaja, kao sa Danilom i Milicom, i sa Vukanom koji je najmlađi - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da će se blokaderska kampanja svoditi na "ili mi - ili on", a on nije čovek, pošto on nije čovek to moramo da budemo mi.

- Nemaju da prestave nikakav plan, ozbiljan program za budućnost Srbije. Naš odgovor mora da bude plan i vizija. To je nešto u čemu sam spreman da svojim znanjem i imenom pomognem ovim mlađima ljudima da sačuvaju normalnost u Srbiji, a ne da nam svinjokolji, gađanje žena ledenicama postane neka nova normalnost - dodao je Vučić.