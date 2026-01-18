BLOKADERI SLAGALI I O LEČENJU BOLESNE DECE: NJihove prazne parole ponovo demantuju činjenice i jasne broj

NA sinoćnjem blokaderskom skupu u Novom Sadu ponovo smo mogli videti kako plenumaši koriste bolesnu decu u dnevnopolitičke svrhe, ne prezajući ni od bezočnih laži.

Na ovom skupu, koji je danima najavljivan kao masovan, ali je brojnost na kraju ipak razočarala blokadere, su se ponovo čule prazne floskule onih koji nikada nisu uspeli da pobede na izborima.

Ipak, tokom držanja govora jedan blokader je javno izrekao laž da država ne brine za bolesnu decu, već se ona leče samo SMS porukama.

- Deca naša se moraju lečiti SMS porukama dok njihova mogu da idu u inostranstvo i da iznajmljuju luksuzne stanove. Nisu lagali kad su rekli "za našu decu", mislili su na njihovu, ne na decu Srbije - rekao je jedan blokader tokom protesta.

Činjenice su da je broj dece na lečenju od retkih bolesti 2011. godine bio nula, dok se samo prošle godine od retkih bolesti lečilo 296 dece.

Za retke bolesti je 2012. godine izdvajano 130 miliona dinara, prošle godine 10,2 milijarde.

Na lečenju u inostranstvu je od 2008. do 2012. godine bilo 440 mališana, dok je od 2013. do 2025. ta brojka čak 5.873.

I na kraju, brojka koja odlično pokazuje koliko država brine za mališane: Od 2007. do 2012. godine za inovativne lekove je izdvajano 19,2 miljarde dinara, dok je ta brojka od 2013. do 2025. godine čak 218,7 milijardi dinara.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je prokomentarisao blokaderske optužbe da se bolesna deca leče SMS porukama. On je rekao da je u pitanju teška laž.

- Reč je o notornoj laži, ja mislim da je to jedna od najpokvarenijih floskula, gora od one "to su naše pare". Hoću da kažem da su brojevi negde udesetostručeni. Što se tiče novih lekova, mašina, opreme... Negde je čak i stostruko više nego za vreme bivše blokaderske vlasti, to su činjenice. I u Skandinaviji se procentualno više dece leči SMS porukama nego u Srbiji - rekao je Vučić.

