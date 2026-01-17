"OPOZICIJA NASTAVLJA SA DEHUMANIZACIJIOM VUČIĆA" Vučević upozorio na sve opasnosti blokaderskih napada
OPOZICIJA nastavlja sa dehumanizacijom predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a predsednik SNS-a Miloš Vučević za TV Pink je upozorio koliko je to opasno.
Vučević kaže da blokaderi napadima na predsednika države prave atmosferu da je sve dozvoljeno.
- On (Vučić) "nije čovek", on je "nepomenik", njemu tata "nije tata", majka je "nemoralna", brat i stariji sin su "kriminalci"... Predstavljajući Aleksandra Vučića kao apsolutno zlo, kao tiranina, kao autokratu, nečoveka, blokaderi i tajkunski mediji prave atmosferu da je sve dozvoljeno protiv čoveka, da i ako mu se nešto loše desi to jeste prirodna reakcija građana, da su građani ustali protiv zla, nekog ko je uzurpirao državu - kazao je Vučević.
Dehumanizacija kao i kriminalizacija Aleksandra Vučića koja traje godinama planski je osmišljena, sistematski sprovođena, tako da građane Srbije navikne na takav diskurs i u tome učestvuju i opozicioni političari, podržani centrima iz regiona, kao i deo medija koji je takav sadržaj plasirao i gotovo bez izuzetka podržao, smatra on.
