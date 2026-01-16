BLOKADERI DOTAKLI NOVO DNO: Jeziv napad na Anu Bekutu ovako predstavljaju u blokaderskim medijima

ESTRADNA umetnica Ana Bekuta, doživela je na dočeku srpske Nove godine u Čačku da je nakon 40 godina karijere nekolicina blokadera gađa ledenicama u glavu!

Foto: Printscreen

Da je u pitanju bilo koje ljudsko biće, a ne žena koja je legenda domaće muzičke scena, ovakav izliv nasilja je za svaku osudu. Blokaderi su opet pokazali da je njihova politika nasilje, a uža specijalnost nasilje nad ženama.

Najporaznije od svega je što se od sinoć ponose i hvale time kako su ledenicama u glavu gađali ženu koja može da im bude baka i majka.

Foto: Printscreen

Ipak, umesto da osude nasilje blokaderski mediji relativizuju napad na Bekutu te navode da je bila ugrožena "jedino grudvama snega"! Sramno je takvo pisanje i omalovazavanje jedne zene koja je radila svoj posao i pevala za narod koji voli njenu muziku. Da su tako gađali kuče ili mače ustala bi cela zemlja, ali blokaderi moraju da umanje napad na pevačicu jer su upravo oni izvršili taj napad.

Povodom ovog brutalnog napada se oglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Ja nisam mogao da verujem. Probudili su me, bilo je negde oko 3,20 po lokalnom vremenu ovde noću da me obaveste šta se zbiva u Čačku. Pozvao sam Anu, razgovarao sa njom, pružio joj punu podršku. Zahvalio sam joj se na hrabrosti, koja jedna časna, odgovorna i ozbiljna žena može da pokaže, načinom kojem je pružila otpor divljacima. Divljaci, kada koristim tu reč je toliko blaga, čak i simpatična, imajući u vidu šta bi zaista rekao onima koji su to uradili. Kažite mi, da ovde, pored nas ide kuče ili mače i da vidite nekoga da uzme grudvu da gađa kuče ili mače. Šta bi ste mislili o takvom čoveku? Stoka, svinja, ološ, sve što bi naš narod rekao. Ja ne smem to da kažem. A šta kažete za ljude koji dođu iz čista mira gađaju ženu koja svakome od njih može da bude i majka i baka i sestra i bilo šta drugo.

Kažu: "Pa što nisu dali" - najpokvareniji su ti trikovi, kada traže opravdanje, "pa što nisu dali za bolesnu decu". Sada ćemo da uradimo sledeću stvar. Sad ćemo celom narodu da napravimo oglase svuda po ceo dan, samo da se vidi da blokaderi za bolesnu decu nisu izdvajali ni jedan jedini dinar. Da vidite koliko milijardi sada dinara izdvajamo za bolesnu decu, koliko za inovativne lekove, retke bolesti, lečenje u inostranstvu, i za sve drugo. Sram vas bilo! Govorite o tome zašto nešto košta. Pa kako to vama blokaderima ne smeta kada u Nišu na manjem prostoru organizuteje za 30 000 evra dolazak pevača. Tada je to demokratski i u redu, ne smeta ništa. A kada neko dovede jednu od tri najveće pevačice svih vremena u Srbiji, onda je to sramota kada se plati. Sram vas bilo! Kakve veze to ima sa njom da je gađate ledenicama, grudvama i tučete? Zamislite kako bi izgledalo da dođu na vlast sutradan? Išli bi po kućama da siluju žene?

Ovo je veliko upozorenje građanima Srbije. Ako to danas rade, možete dragi Čačani, Beograđani, Novosađani, Nišlije, Kragujevčani, Kraljevčani, Subotičani, Novopazarci i svi ostali da mislite šta bi ti radili da dođu na vlast. Jahali bi popove, silovali žene i uopšte se ne šalim kada to kažem. Ako su u stanju da to rade za Novu godinu, vi vidite da imate posla sa ljudima koji nisu u vinklu. I to sve je proizvod patološke mržnje koje su mejnstrim medijske platforme proizvodile i koju su oni "pumpali" godinu i po dana - rekao je predsednik.