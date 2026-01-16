"NEPRISTOJNO JE DA MARINIKA I NJEN GAZDA UOPŠTE POMINJU OLIVERA DANAS" Petković odgovorio Tepić: Prstom nisu mrdnuli dok je bio u zatvoru
DIREKTOR Kancelarija za Kosovo i Metohiju Petar Petković prokomentarisao je izjavu Marinike Tepić da je vlast kriva za ubistvo Olivera Ivanovića.
- Nepristojno je da Marinika i njen gazda Đilas danas uopšte pominju Olivera, kad prstom nisu mrdnuli dok je bio u zatvoru, a Vlada Aleksandara Vučića je davala garancije Euleksu kako bi on bio pušten na slobodu, angažovala advokate i pomagala mu. Ništa novo od đilasovaca koji su spremni da zloupotrebljavaju sve zarad napada na Srbiju i Aleksandra Vučića. Zato ih Kurti i pušta da uđu na KiM i podržava u svemu - rekao je Petković na društvenoj mreži Iks.
