"NEPRISTOJNO JE DA MARINIKA I NJEN GAZDA UOPŠTE POMINJU OLIVERA DANAS" Petković odgovorio Tepić: Prstom nisu mrdnuli dok je bio u zatvoru

DIREKTOR Kancelarija za Kosovo i Metohiju Petar Petković prokomentarisao je izjavu Marinike Tepić da je vlast kriva za ubistvo Olivera Ivanovića.

Foto: Novosti

- Nepristojno je da Marinika i njen gazda Đilas danas uopšte pominju Olivera, kad prstom nisu mrdnuli dok je bio u zatvoru, a Vlada Aleksandara Vučića je davala garancije Euleksu kako bi on bio pušten na slobodu, angažovala advokate i pomagala mu. Ništa novo od đilasovaca koji su spremni da zloupotrebljavaju sve zarad napada na Srbiju i Aleksandra Vučića. Zato ih Kurti i pušta da uđu na KiM i podržava u svemu - rekao je Petković na društvenoj mreži Iks.

Ništa novo od đilasovaca koji su spremni da zloupotrebljavaju sve zarad napada na Srbiju i @avucic

Zato ih Kurti i pušta da uđu na KiM i podržava u svemu! 2/2 — Petar Petković (@PetkovicPetar) January 16, 2026