BLOKADERI IZ DS NAPALI OSTATAK BLOKADERA IZ BIVŠE VLASTI: Dinstaju se u sopstvenom sosu

В. Н.

15. 01. 2026. u 22:12

POSLANK Demokratske stranke, Dragana Rakić, poručila je da su demokrate uz studentsku listu u Kuli.

Foto: Informer TV/Printksrin

Studenti će imati svoju listu na izborima u Kuli i tu listu podržavaju demokrate.

Zašto ostatak opozicije ne podržava studente, nego pravi svoju posebnu listu, o tome piše prof. dr Biljana Stojković, članica Predsedništva DS.

