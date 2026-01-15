OGLASIO SE MINISTAR PROSVETE: Govorio o sistemu SPIRI, pa poručio - Nema odlaganja

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da se Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI) primenjuje u 106 visokoškolskih ustanova i da se povećava broj fakulteta koji uvode taj sistem naglasivši da nema odlaganja primene.

- U ovom trenutku više od 50 odsto visokoškolskih ustanova uspešno primenjuje SPIRI. Još nisu svi počeli da ga primenjuju, s obzirom da ima fakulteta koji isplaćuju zaradu ođednom - rekao je Stanković za TV Pink.

Naglasio je da nema odlaganja primene tog sistema na fakultetima, što je ranije tražio rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, i naveo da je to stav Vlade Srbije, Ministarstva prosvete i Ministarstva finansija. Stanković je rekao da je upotreba tog sistema u visokoškolskim ustanovama trebalo da počne 2022. godine, a da se već primenjuje u osnovnom i srednjem obrazovanju.

- Naravno da postoji određena posebnost kada je reč o funkcionisanju fakulteta, ali se radi na tome da se otklone sve nedoumice koje se tiču normalnog funkcionisanja - kazao je ministar.

Istakao je da SPIRI čini transparentnim i javno dostupnim sve podatke o finansiranju obrazovnih ustanova i da omogućava kontrolu trošenja novca i pojasnio da su napravljeni evidencioni računi na kojima se vide prilivi sredstava iz različitih izvora i na koji način se troše sredstva. Kada je reč o finansiranju visokoškolskih ustanova, Stanković je rekao da između 70 i 75 odsto sredstava dolazi od države, a ostatak od međunarodnih projekata ili projekata koji finansira Fond za nauku, kao i da se sopstveni prihodi fakulteta ostvaruju upotrebom resursa koje im je dala država.

- Ljudi koji rade na fakultetu su zaposleni kao državni službenici.A čiji je to imovina, pa državna. A čiji je prihod - fakultetski. E pa da vidimo da postoji taj prihod, a ne da taj prihod ne bude vidljiv. Može i sad da bude vidljiv, ali preko SPIRI-ja će biti jednostavnije - rekao je Stanković.

On je kazao da su netačni navodi da će za sva plaćanja veća od 100.000 dinara, fakulteti morati da čekaju odobrenje Ministarstva i pojasnio da se to odnosi samo ako fakulteti žele da izvrše plaćanja na današnji dan.

- Ako imate urgentno plaćanje, onda će doći na odobrenje Ministarstva prosvete, a u roku od pet dana se redovno vrše.Ne pada mi na pamet da bilo kome bilo šta opstruiram. Dajte mi razloženje, dajte mi specifikaciju zašto ćete taj novac da koristite, biće potpisano istog sekunda - rekao je Stanković i dodao je da će se inspekcijskim nadzorom utvrđivati ukoliko novac bude korišćen u neke druge svrhe i ko je odgovoran za to.

Stanković je rekao da je protivljenje uvođenju tog sistema pokušaj da se pronađe novi povod za političke igre na univerzitetu i da se zadrži sadašnje stanje pre uvođenja SPIRI-ija. Istakao je da je cilj da se uspostavi jasna i dostupna informaciju oko toga kako se koristi novac koji potiče od budžetskih korisnika.

- Taj novac ide za obrazovanje, za školovanje dece, za usvajanje novih znanja i veština, za napredak ovog društva. Mi moramo da znamo kao odgovorna država kako se i na koji način taj novac alocira, kako se on prenosi, zašto se prenosi, kolika je visina primanja, da bi mogli da postupamo odgovorno i kao ministarstvo, i kao visokoškolske ustanove, i kao srednjoškolske ustanove - kazao je Stanković. Naveo je da će, ako postoje neki softverski ili operativni problem, oni biti rešavani u hodu i dodao da Ministarsvo ima kontinuirane sastanke sa Ministarstvom finansija i sa univerzitetima da bi usavršili SPIRI.

- Ne radi se ovde o temi koja treba da nas konfrontira sa univerzitetom, nego da nam omogući transparentnije finansije i jasniju kontrolu. Nema želje da niko uzme sredstva od projekata međunarodnih fakultetima. Neka imaju koliko god hoće međunarodnih projekata i dobro je da ih imaju i da naši naučnici učestvuju u tim projektima i ostvaraju zapažene rezultate - rekao je Stanković.

