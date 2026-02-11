Košarka

KAKVA BOMBA! Dario Šarić oblači dres Partizana

Новости онлине

11. 02. 2026. u 10:06

KAKVA vest ovog jutra!

Foto: Profimedia

Dario Šarić mogao bi da se vrati u Evropu, i to u Partizan, prenosi katalonski "Sport". Hrvatski košarkaš  je dobio otkaz u Detroit Pistonsima posle trejda, a najviše priča se vezuje za nejgov povratak na Stari kontinent. 

"Sport" ipak ne navodi samo Partizan u redovima za Šarića, već i Barselonu, Panatinaikos i Dubai. 

"I Partizan Đoana Penjaroje je otvorio vrata (za Šarićev dolazak, prim.aut.), tražeći igrača u reketu posle odlaska Tajrika Džonsa“, piše španski list.

Šarić ima 31 godinu, a u NBA ligi odigrao je samo 21 meč u poslednjih godinu i nešto dana.

Hrvatski košarkaš je igrao u Ciboni, Efesu, potom je bio član Filadelfije, Minesote, Finiksa, Oklahome, Golden Stejta, Denvera i Sakramenta. Od početka februara hrvatski košarkaš je bio trejdova u Čikago, pa u Detroit, koji ga je 9. februara otpustio.

