TOTALNI RAT U BLOKADERSKIM REDOVIMA: Opozicija se infiltrirala u pokret, hitno poslat mejl svim fakultetima (FOTO)
OBRAČUNI i međusobne optužbe unutar blokaderskih redova koje su počele mesecima unazad, sada doživljavaju vrhunac i prete da eskaliraju u potpuni rat!
Naime, u mejlu u koji su "Novosti" imale uvid, blokaderka Ivana Šaranović alarmirala je sve fakultete i optužila grupu sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu za sponu i bliske veze sa opozicijom - novoformiranim pokretom "Zdravo društvo" Danice Grujičić, Vladanom Glišićem, osnivačem Dveri, te Sašom Radulovićem i Andrijom Rajkovićem iz "Dosta je bilo".
U mejlu koji je poslat svim fakultetima stoji:
"Poštovani studenti,
Kao podržavalac studentskog pokreta osećam da mi je dužnost da vas obavestim o informacijama koje sam prikupila o:
- Lazar Mišić
- Andrija Rajković
- Drina Glišić
i njihovoj vezi sa organizacijom Suverenistički pokret "Zdravo društvo" koju je osnovala Danica Grujičić.
Naime, Vladan Glišić, otac gore pomenute Drine Glišić je na čelu Narodne mreže i oformio je Dveri, a jedan je od potpisnika pokreta Zdravo društvo.
Saša Radulović, čovek koji već više od godinu dana pokušava da se infiltrira u studentski pokret i skoro je uspeo to kroz kontakt sa Andrijom Rajkovićem, osnivač pokreta Dosta je bilo, direktor je udruženja Suverenisti.
Andrija Rajković, asistent na Poljoprivrednom fakultetu, čovek je koji je više puta doveo u pitanje opstanak Studentskog pokreta otkrivajući poverljive dokumente i informacije koji se tiču organizacije istog.
Lazar Mišić je orkestrirao uključenje Rajkovića i Drinu Glišić u organizaciju Studentskog pokreta koja se tiče izborne logistike. Takođe je pokušao da organizuje akciju blokade Termoelektrane Nikola Tesla koji je rezultovao otkazom više ljudi.
Konverzaciju sa jednim od oštećenih prilažem u vidu skrinšotova razgovora. Imam njegovu dozvolu da to podelim što i možete videti čitajući skrinšotove", stoji u mejlu koji je blokaderka poslala svim fakultetima.
Otkriveno ko je "Gandi"
"Novosti" su došle u posed poslatih skrinšotova koje možete videti ispod:
O čemu govori prepiska? Kako se navodi, famozni "Gandi" iz redova blokadera je Lazar Mišić, čovek koji je navodno planirao blokadu TE Nikola Tesla, pruge i sukob sa policijom, navodeći da raspolaže satelitskim telefonima i "tajnom službom".
Takođe, navodi se da je dogovor o blokaderskim akcijama propao jer je jedan od učesnika bio bolestan, kao i zbog toga što su mediji razotkrili njihove namere.
Nakon izbijanja ovih informacija na videlo, nastala je panika u blokaderskim redovima sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Pokušavaju da objasne situaciju, ali - ne mogu da demantuju.
Svi znaju da su prepiske stvarne, svi su ih videli i sve su sami poslali.
Preporučujemo
U SKADRU POČEO TRILATERALNI SASTANAK: Albanija, Priština i Hrvatska o vojnoj saradnji
11. 02. 2026. u 11:34
LAŽOMER: Jeziva ispovest blokadera (VIDEO)
11. 02. 2026. u 11:06
OD BEOGRADA DO MORA ZA SAMO ČETIRI SATA: Ovako će izgledati novi auto-put do Crne Gore (VIDEO)
SAOBRAĆAJNICA je projektovana sa po dve trake i jednom zaustavnom trakom u svakom smeru, uz predviđenu brzinu od 100 do 120 kilometara na čas.
10. 02. 2026. u 09:21
ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.
09. 02. 2026. u 11:13
JK PRIZNALA: "Sa njim sam izgubila nevinost - prvi put sa Nemanjom bio je grozan, užasan"
"IMALA sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: "Kako nekome ovo može da se dogodi?" Bilo je užasno."
10. 02. 2026. u 07:32
Komentari (0)