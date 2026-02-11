TOTALNI RAT U BLOKADERSKIM REDOVIMA: Opozicija se infiltrirala u pokret, hitno poslat mejl svim fakultetima (FOTO)

OBRAČUNI i međusobne optužbe unutar blokaderskih redova koje su počele mesecima unazad, sada doživljavaju vrhunac i prete da eskaliraju u potpuni rat!

Foto: Profimedia

Naime, u mejlu u koji su "Novosti" imale uvid, blokaderka Ivana Šaranović alarmirala je sve fakultete i optužila grupu sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu za sponu i bliske veze sa opozicijom - novoformiranim pokretom "Zdravo društvo" Danice Grujičić, Vladanom Glišićem, osnivačem Dveri, te Sašom Radulovićem i Andrijom Rajkovićem iz "Dosta je bilo".

U mejlu koji je poslat svim fakultetima stoji:

"Poštovani studenti,

Kao podržavalac studentskog pokreta osećam da mi je dužnost da vas obavestim o informacijama koje sam prikupila o:

Lazar Mišić

Andrija Rajković

Drina Glišić

i njihovoj vezi sa organizacijom Suverenistički pokret "Zdravo društvo" koju je osnovala Danica Grujičić.

Naime, Vladan Glišić, otac gore pomenute Drine Glišić je na čelu Narodne mreže i oformio je Dveri, a jedan je od potpisnika pokreta Zdravo društvo.

Saša Radulović, čovek koji već više od godinu dana pokušava da se infiltrira u studentski pokret i skoro je uspeo to kroz kontakt sa Andrijom Rajkovićem, osnivač pokreta Dosta je bilo, direktor je udruženja Suverenisti.

Foto: Printskrin

Andrija Rajković, asistent na Poljoprivrednom fakultetu, čovek je koji je više puta doveo u pitanje opstanak Studentskog pokreta otkrivajući poverljive dokumente i informacije koji se tiču organizacije istog.

Lazar Mišić je orkestrirao uključenje Rajkovića i Drinu Glišić u organizaciju Studentskog pokreta koja se tiče izborne logistike. Takođe je pokušao da organizuje akciju blokade Termoelektrane Nikola Tesla koji je rezultovao otkazom više ljudi.

Konverzaciju sa jednim od oštećenih prilažem u vidu skrinšotova razgovora. Imam njegovu dozvolu da to podelim što i možete videti čitajući skrinšotove", stoji u mejlu koji je blokaderka poslala svim fakultetima.

Otkriveno ko je "Gandi"

"Novosti" su došle u posed poslatih skrinšotova koje možete videti ispod:

O čemu govori prepiska? Kako se navodi, famozni "Gandi" iz redova blokadera je Lazar Mišić, čovek koji je navodno planirao blokadu TE Nikola Tesla, pruge i sukob sa policijom, navodeći da raspolaže satelitskim telefonima i "tajnom službom".

Takođe, navodi se da je dogovor o blokaderskim akcijama propao jer je jedan od učesnika bio bolestan, kao i zbog toga što su mediji razotkrili njihove namere.

Nakon izbijanja ovih informacija na videlo, nastala je panika u blokaderskim redovima sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Pokušavaju da objasne situaciju, ali - ne mogu da demantuju.

Svi znaju da su prepiske stvarne, svi su ih videli i sve su sami poslali.