IRAN ZAPRETIO KAO NIKAD PRE: Ako nas SAD napadnu, gađaćemo američke baze

ŠEF iranske diplomatije Abas Arakči izjavio je da će Iran u slučaju napada Sjedinjenih Država odgovoriti napadima na američke baze u regionu Persijskog zaliva.

Foto: Profimedia/Ilustracija

„Nemamo mogućnost da napadnemo američku teritoriju; ako Sjedinjene Američke Države napadnu nas, napadaćemo njihove baze u regionu“, rekao je Arakči.

On je dodao da to ne bi bilo usmereno protiv susednih zemalja, već protiv američkih baza na njihovoj teritoriji „gde se nalaze Amerikanci“.

Arakči je takođe poručio da Iran ne namerava da razgovara o svom raketnom programu „ni sada ni u budućnosti“, ističući da je to pitanje odbrane.

(Sputnjik)