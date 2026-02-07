IRAN ZAPRETIO KAO NIKAD PRE: Ako nas SAD napadnu, gađaćemo američke baze
ŠEF iranske diplomatije Abas Arakči izjavio je da će Iran u slučaju napada Sjedinjenih Država odgovoriti napadima na američke baze u regionu Persijskog zaliva.
„Nemamo mogućnost da napadnemo američku teritoriju; ako Sjedinjene Američke Države napadnu nas, napadaćemo njihove baze u regionu“, rekao je Arakči.
On je dodao da to ne bi bilo usmereno protiv susednih zemalja, već protiv američkih baza na njihovoj teritoriji „gde se nalaze Amerikanci“.
Arakči je takođe poručio da Iran ne namerava da razgovara o svom raketnom programu „ni sada ni u budućnosti“, ističući da je to pitanje odbrane.
(Sputnjik)
Preporučujemo
SIRSKI O UŽASU SA PRVE LINIJE FRONTA: Zona Specijalne vojne operacije postala "zona smrti"
07. 02. 2026. u 09:24
ŠMIGALj O NOVOM NAPADU NA ENERGETSKI SEKTOR: "Aktiviran zahtev za hitnu pomoć od Poljske"
07. 02. 2026. u 09:05
MIR VEĆ U MARTU, UKRAJINA IDE NA IZBORE I REFERENDUM? Rojters ekskluzivno objavio detalje mirovnog sporazuma, ali jedna stvar koči sve
AMERIČKI i ukrajinski pregovarači razgovarali su o ambicioznom cilju da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum do marta, iako je taj rok verovatno nerealan zbog nedostatka dogovora o ključnom pitanju teritorije, prema rečima tri izvora upoznata sa razgovorima, ekskluzivno je objavio Rojters.
06. 02. 2026. u 22:55
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)