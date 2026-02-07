Košarka

ČEKAJU GA ČETIRI PAKLENE NEDELJE: Nikola Jokić dobio katastrofalne vesti

07. 02. 2026. u 10:36

DENVER Nagets potvrdio je nove katastrofalne vesti.

ЧЕКАЈУ ГА ЧЕТИРИ ПАКЛЕНЕ НЕДЕЉЕ: Никола Јокић добио катастрофалне вести

FOTO: Tanjug/AP

Tim iz Kolorada nastavlja da prolazi kroz pakao povreda. Pejton Votson istegao je zadnju ložu. 

- Votson je doživeo istegnuće zadnje lože i ponovo će se obaviti pregledi za četiri nedelje - stoji u saopštenju Nagetsa.

Ovo znači i nove četiri nedelje pakla za Nikolu Jokića i saigrače pošto Nagetsi ponovo neće biti kompletni.

Sve je krenulo od povreda Erona Gordona i Kristijana Brauna, pa su onda van terena bili Nikola Jokić i Jonas Valačnijunas, sada je u problemu i Votson i sve to ima ogroman uticaj na igru.

Votson je u odsustvu Jokića prosečno beležio 21,4 poena, 5,3 skoka i 2,9 asistencija po meču, tako da je jasno da će Denver imati veliki problem.

