DENVER Nagets potvrdio je nove katastrofalne vesti.

FOTO: Tanjug/AP

Tim iz Kolorada nastavlja da prolazi kroz pakao povreda. Pejton Votson istegao je zadnju ložu.

- Votson je doživeo istegnuće zadnje lože i ponovo će se obaviti pregledi za četiri nedelje - stoji u saopštenju Nagetsa.

Ovo znači i nove četiri nedelje pakla za Nikolu Jokića i saigrače pošto Nagetsi ponovo neće biti kompletni.

Sve je krenulo od povreda Erona Gordona i Kristijana Brauna, pa su onda van terena bili Nikola Jokić i Jonas Valačnijunas, sada je u problemu i Votson i sve to ima ogroman uticaj na igru.

Injury Update: Peyton Watson sustained a Right Hamstring Strain on Wednesday night at the New York Knicks. He will be re-evaluated in four weeks. pic.twitter.com/Y9Vw8g4mt0 — Denver Nuggets (@nuggets) February 6, 2026

Votson je u odsustvu Jokića prosečno beležio 21,4 poena, 5,3 skoka i 2,9 asistencija po meču, tako da je jasno da će Denver imati veliki problem.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA