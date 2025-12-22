USTAŠTVO JE PODOBNA IDEOLOGIJA U HRVATSKOJ I TO JE LOGIČNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ne mogu u Jasenovac da položim cveće, sve vam je jasno

PREDSEDNIK Srbije prokomentarisao je u Putincima izjavu Andreja Plenkovića da je ustaški pozdrav "Za dom spremni" logičan i normalan.

Foto: Novosti

- Sve što Plenković kaže i radi za mene je logično odavno. To da je ustaštvo podobna ideaologija u Hrvatskoj odavno je logično. Nemojte da zavoravite da kao predsednik Srbije ne mogu da odem u Jasenovac da položim cvet pošto je to jedan strašan zločin i užasna provokacija, onda vam je sve jasno. - rekao je Vučić.