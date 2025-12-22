Politika

USTAŠTVO JE PODOBNA IDEOLOGIJA U HRVATSKOJ I TO JE LOGIČNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ne mogu u Jasenovac da položim cveće, sve vam je jasno

В.Н.

22. 12. 2025. u 18:56

PREDSEDNIK Srbije prokomentarisao je u Putincima izjavu Andreja Plenkovića da je ustaški pozdrav "Za dom spremni" logičan i normalan.

УСТАШТВО ЈЕ ПОДОБНА ИДЕОЛОГИЈА У ХРВАТСКОЈ И ТО ЈЕ ЛОГИЧНО Вучић о изјави Пленковића: Не могу у Јасеновац да положим цвеће, све вам је јасно

Foto: Novosti

- Sve što Plenković kaže i radi za mene je logično odavno. To da je ustaštvo podobna ideaologija u Hrvatskoj odavno je logično. Nemojte da zavoravite da kao predsednik Srbije ne mogu da odem u Jasenovac da položim cvet pošto je to jedan strašan zločin i užasna provokacija, onda vam je sve jasno. - rekao je Vučić. 

