"VELIKI DAN ZA NIŠ" Vučić najavio važne projekte: Otvaramo dve fabrike

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je danas veliki dan za Niš i taj deo Srbije i najavio da će otvoriti dve fabrike - italijanski Aristoni i austrijski Palfinger ističući da je otvaranje fabrika veoma važno za ukupnu ekonomiju zemlje.

O ponovljenim izborima u Sečnju

Govoreći, tokom gostovanja na TV Prva u studiju u Nišu, o izborima u Sečnju, predsednik je kazao da je SNS dobio 23 glasa više, a blokaderska lista 5.

- Obično, kada se 10 ili 15 dana posle održanih izbora, ti izbori ponove na istom mestu rezultati su slični onim od pre nekoliko dana. Ovoga puta su slični, s tim što smo mi dobili 23 glasa više, blokaderska lista pet glasova više, a svi ostali manje. Dakle, i proporcionalno, i na svaki drugi način, smo značajno uvećali prednost. Velika izlaznost, preko 70 odsto. Mi smo dobili 71 odsto glasova, blokaderi 22 odsto glasova - rekao je predsednik.

Rekao je da nisu svi ljudi striktno opredeljenji.

- Kada pogledate istraživanje, postoji jedna posebna kolona koja govori o sigurnosti glasanja. I tu mi kao blok, kao partija, kako hoćete, dobro stojimo, jer su ljudi prilično sigurni i znaju zašto glasaju. Ali postoji uvek jedan deo ljudi koji to ne želi, zbog socijalnog okruženja, koje nije baš lagodno da uvek kažu za koga će, pa kažete, ja ću, ne znam, za tu i tu grupu građana. Ali kad vide da je đavo odneo šalu, kada vide šta sve govore, onda odmah posle toga promene i glasaju onako kako bi inače glasali. I to nam se dešavalo posle izbora u kojem učestvovao Beli i mnogi drugi. Ti glasovi su iznenađujuće, uglavnom se vraćali nama, a ne išli onim u opoziciji. Zato što je to bilo, posobno za mlade ljude, socijalno prihvatljivije da kažu glasaću za Belog, nego glasaću za Vučića u tom trenutku - navodi predsednik.

Istakao je da je ovo važan signal za njega.

- Prvo govori o poverenju naroda. Imaćemo još jedne izbore u Jarkovcu, pošto su sad smislili još neke razloge za još jedno mesto u istom selu. Verujem da će rezultati biti isti za sedam, osam dana, ne znam tačno kada. Ali ja vidim to inače u istraživanju javnog mnjenja i jasno mi je šta je to što se dešava. Dolazi do polarizacije biračke scene, ali u toj polarizaciji je sve veći broj ljudi na ovoj strani. Radostan sam zbog toga. Imamo mnogo posla u Sečnju da uradimo posle izbora - izjavio je Vučić.

"Veliki dan za Niš"

Predsednik je rekao da je danas veliki dan za Niš, jer se otvaraju dve fabrike - italijanski Aristoni i austrijski Palfinger.

Vučić je kazao da na niškom aerdodromu treba da rade još jednu fazu. Naveo je da će uskoro krenuti letovi za Dortmund, kao i da mora da se vidi kako da se za sever Italije vrati neka od "lou kost" kompanija.

- Kargo saobraćaj je na svom maksimumu, na rekordnom nivou, time sam se bavio. Niški aerodrom je bolje pozicioniran od beogradskog aerodroma. Niški aerodrom je u ovim mesecima i za te avione koji nemaju sve te moguće uređaje otvoreniji nego beogradski aerodrom iz različitih razloga, iako je neuporedivo slabije opremljen. Radićemo na tome i gledati da ga podižemo dalje. Danas je veliki dan za nas. Dve kompanije iz Evropske unije. Godine 2012. prosečna plata u Nišu je bila 312 evra, danas je 900 evra. Danas imamo 10 ili 11 fabrika u čijem dolaženju sam učestvovao. Sa Aristonom sam imao tri susreta u Dalasu, četiri u Srbiji. Ko god misli da je lako dovesti kompaniju da zaposli preko stotinu ljudi, taj ne razume koliko je to komplikovano, teško i nikada to nije radio. Morate pomagati subvencijama, morate pružiti pažnju. Oni moraju da vide ne samo da imaju pravnu sigurnost, političku stabilnost, oni moraju da vide da mogu da se oslone na državu i da ta država hoće da im pomogne u svakom trenutku. Zašto je ta fabrika važna? Važna je zbog grada, opštine. Bez fabrika nema života - naveo je predsednik.

Vučić je naveo da je Niš dobio auto-put Niš-Dimitrovgrad, odnosno do granice sa Bugarskom, kao i do makedonske granice.

Takođe, Vučić podseća da je Niš dobio poluprofil auto-puta do Merošine, a da će imati pun profil do Prokuplja, Kuršumlije i Merdara.

- Niš se nalazi na raskrsnici puteva. Pare iz Beograda i drugih razvijenijih delova idu u Niš. Sada novac dolazi u Niš. Istina je da zbog milion stvari najviše novca ostaje u Beogradu. Gledamo da uzmemo i damo u nerazvijena područja. Gradićemo stadion u Čairu, 15.000 gledalaca. Biće lepotica, veći od leskovačkog i zaječarskog - rekao je predsednik.

Najavio je da sutra ide u Gadžin Han.

O NIS-u

Vučić je, govoreći o NIS-u, rekao da je 62. dan otkako kap nafte nije došla do rafinerije, a da građani to ne osećaju, ali da će u nekom trenutku osetiti, ako dođe do sekundarnih sankcija

- To znači da onog sekunda kada se prekine platni promet bilo koje banke sa NIS-om, na ovaj ili na onaj način, nećete u 51 mestu imati pumpe. Nećete ih imati ni u Kljajićevu, ni u Staparu, ni u Stanišiću, niti ćete ih imati u Tomaševcu, niti u bar na dva mesta u Pirotu i tako dalje. I onda će tim ljudima biti potrebno da putuju po 30-40 km da sipaju gorivo. Što onda nije jednostavno, čak 51 takvo mesto imamo u Srbiji. Mi ćemo to rešiti 15. januara, a izdržaćemo valjda mesec dana. Nego je problem što je to pred Novu godinu, Božić, pred praznike i bezbroj problema, bezbroj muka, ali verujem da ćemo na kraju krajeva uspeti to da rešimo - kaže Vučić.

- Mi imamo timove koji rade, uvozimo derivate. Mislim da uskoro ističu operativne rezerve NIS-a. Pod rizikom smo velikim, pratićemo, radićemo dan za danom. Ukoliko Rusi ne reše stvari do 15. januara, uzećemo stvar u svoje ruke. Rusi žele da ostanu tu, nije u pitanju novac, to je politička stvar.Time misle da je to važno sredstvo uticaja u regionu, ne samo u Srbiji. Ono što se nadam da će razumeti da Srbija ne može bez NIS-a i da smo se žrtvovali. Nemojte da smetnete s uma da mi 8-9 meseci imamo najavu sankcija. Sve što su tražili smo uradili, više nego korektno smo se držali. Ne znam šta je smisao. Srbija će ako bude primorana platiti veoma visoku cenu, imamo novac. Srbija ima mnogo više nego ljude misle. Smejali su mi se kada sam proveravao koliko ima goriva, da li ima dovoljno. U takvim vremenima živimo da nikada ne znate šta nas sutra čeka - rekao je predsednik.

Kaže da će uskoro krenuti u nabavku gasa.

Rekao je da ga dugoročno gledano brine struja.

- Nama je potrebna jedna nuklearka ili dve takozvane male nuklearke. Moramo da gledamo budućnost. Računajte da nam potrebno 10 godina da se igradi - kazao je.

Vučić je kazao da ne zna da li će biti otvoren Klaster 3.

- Hrvatska učini sve na lukaviji način, rade iza zatvorenih vrata sve. Ja da se njima dodvoravam, ne mogu da budem tako jadan. Na svakom mestu rade sve protiv Srbije i srpskog naroda - rekao je Vučić.

O naoružavanju Hrvatske, predsednik kaže:

- Sada oni ne zveckaju oružjem. Leopard 2 trofi jeste najbolji tenk na svetu. Ja im čestitam na tome, 44 tenka u pitanju. Ja danas ne bih kupio toliko tenkova. Kupovao bih nešto drugo. Moje je samo pitanje za šta se spremaju? Ne verujem da se spremaju da napadnu Austriju. Svaka čast, ulažu ogroman novac. Uveli su i vojni rok pre. Uradićemo i mi to brzo.

Predsednik je izjavio da će uskoro imati važan sastanak u vezi vojske i poručio da građani mogu biti mirni i spokojni, jer niko neće imati snage da napadne Srbiju.

O izborima

O izborima kaže:

- Kako se sprema za premijera? Idem na visinske priprema na Zlatibor. Ustav neće biti promenjen, predsednik će da bude neko drugi. Ja uopšte nisam rekao da ću da se kandidujem za premijera. Pa kako ću ja još da vladam kada sam najgori, a vas narod toliko voli. Što brinete onda? Ili sami znate koliko lažete. Bedni, povareni trikovi, pa koga prevare.

Rekao je da će posle otvaranja fabrike, prošetati Nišem. Podsetio je na nemile događaje u Nišu i rekao da to više ne sme da se ponovi.

- Evo šta ste uradili u Medijani, kažite šta ste uradili? Koliko su investitora doveli. Ja odem u Davos, jedini koji ide da sluša sve, i da ljudima kažem dođite u Srbiju. Ariston sam doveo iz Davosa, na moje ime i moj ugled su došli u Niš. Znaju da kradu toalet papir u Skupštini, ali ne i da dovedu investitore. Kada se stvari racionalizuju, onda to ljudi vide sve drugačije. Jesu nekada Nišlije mislile da ljudi mogu da idu besplatno prevozom i da dobijaju besplatne udžbenike.

Najavio je važan sastanak vezano za vojsku sutra u Nišu.

O Generalštabu

O najavama da će Tužilaštvo za organizovani kriminal da optuži njega za Generalštab, Vučić kaže:

- Ne znam, čuo sam da je Informer objavio. Nemam tu informaciju. Ja se tome najiskrenije radujem. Bilo bi fer da tu optužnicu podignu protiv mene. Lepo, nemojte da lažete, podignite odmah protiv mene. Meni će to da bude kruna karijere. Moja nada najveća je da moje nasleđe bude ovo što smo uradili i izaradili, da možemo da sačuvamo mir, da možemo da napredujemo. Meni je preostalo samo to da se vidi i formalno pravno kako sam bio progonjen, zato što sam radio u nemogućim usloivima. Svakome sam kriv za sve. Kriv sam i za prečku Peđe Mijatovića. Mijatović je bio duhovit, on mi je poslao poruku, kaže - ja se sve ove godine pitam, kako je lopta završila na prečki. Sad sam našao rešenje. Kriv sam i za Obradovića, bio sam kriv Zvezdinim navijačima kada sam pomagao da dođe u Partizan, a jesam. Jer su govorili to Vučić hoće da Partizan bude uspešniji od Zvezde, da bi dobio izbore. Kriv sam i da je namerno Zvezda izgubila od Vojvodine. Ja se živ pojeo, zvao sam Terzića tri puta. Ma ne, ti si to namestio. Hoću da kažem kakve veze išta ima. Ovi se nisu šalili, stvarno mislili da sam ja kriv za superćelijsku oluju. Jedan biznismen iz Slovenije došao i kaže ima mnogo prijatelja ovde, oni su uglavnom protiv mene. Zašto? Kažu – pa ne mogu da ga gledam, samo da to đubre više ne gledam. Morao sam da prođem kroz to da sam ubijao decu u majčinim rukama, i oni kao - baš je stativ. Sram vas bilo, lažovi bedni. Nizašta se nisu izvinuli, niti je meni to potrebno. Zato bih ja voleo da me gone za Generalštab, jer mislim da je to jedan izuzetan projekat za celu Srbiju. Njih najviše brine što znaju da bih sudio ja njima, a ne oni meni. To bi bilo najzanimljivije suđenje u istoriji Srbije. Učiniću sve, ako podignu protiv nas 5,6, sve ostale ću da pomilujem, neka bude samo protiv mene. Evo me, spreman, dolazim gde kažete. Sudiće nam srpski narod svima zajedno - poručio je.