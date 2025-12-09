AKO VAM SUDI SUDIJA BLOKADERKA OSTAĆETE BEZ POSLA: Nešić, Milovanović i Nikolić kod Dee i Sarap
UREDNICA portala "Novosti" za TV Pink govorila je o tome koliko je za slobodu govora i medija opasna skandalozna presuda koju je donela sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda, po krivičnoj tužbi Zdenka Tomanović.
- Ovom presudom je napravljen presedan. I narod može da se zabrine. Ako se nađe na tom blokaderskom sudu zato što je nekome rekao da je blokader, ostavljeće ih bez posla - upozorila je Andrijana Nešić, urednica portala "Novosti" i dodala:
- Ja sam bila građanin drugog reda za sudiju koja je podržala javno blokadere. Ona je bila neka elita, ja sam tu bila da mi se presudi i to je to. Ovim slučajem su pogazili i pravo i pravdu. Moram da napomenem da je moje suđenje jako kratko trajalo, tužbu smo dobili krajem jula, a već je sada gotovo. Tražili smo izuzeće sudije baš zbog toga što je podržala blokadere, međutim na prvom ročištu nam je saopštila da neće biti izuzeta - rekla je urednica portala "Novosti" za TV Pink. Ona je istakla da ovakva presuda može da izazove nešto više, a to je autocenzura jer će sada novinari i urednici da razmišljaju o tome da li će se i njima, ukoliko budu iznosili istinu o blokaderima, dogoditi isto što i njoj.
- Jako je opasna situacija za slobodu govora i medija, generalno - istakla je Nešićeva.
- Rekao mi je advokat da je ove godine podneto protiv medija više od 500 tzv. slap-tužni. Pritisak je da se mediji finansijski oslabe, plus je pritisak na pojedince - rekla je Nešićeva.
