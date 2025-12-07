BLOKADERSKI TEROR KOJI JE ŠOKIRAO SRBIJU: Vuka (13) terali u ledeni Ibar i vikali da je "ćaci", majka van sebe

SLUČAJ zlostavljanja Vuka (13), dečaka iz Kraljeva kog je grupa vršnjaka-nasilnika zlostavljala na ulici uz povike da je "ćaci" šokirao je Srbiju.

Foto: Privatna arhiva

Maloletni nasilnici su ga presreli na ulici, udarali ga granama i gađali kamenjem, i sve to su snimali. Jedan dečak je terao Vuka da vrišti u kameru, da priča da je autističan i da je "ćaci". Na kraju, hvatali su ga za međunožje i terali da siđe u reku Ibar.

Majka dečaka, Marija Radivojević, kaže za Kurir da je Vuk sada bolje, i da se vratio na treninge vaterpola i folklora. Ipak, dete i dalje ide na terapije kod psihijatra i izbegava da priča o svemu što je preživeo.

Vuk je prevremeno rođeno dete koje ima smanjen kapacitet pluća, i nakon preživljenog nasilja je imao gušenja.

- Stanje sa plućima je sada stabilno, narednih dana imamo redovnu kontrolu na Institutu za majku i dete. Bolje je nego što je bio, izlazio je napolje. Organizovao je aktivnosti sa drugarima iz svog razreda, učili su zajedno... Što se tiče dece koja su ga zlostavljala, on je mišljenja da ne želi da mu se izvinjavaju. On je samo hteo da im bude drug, a oni su ga baš povredili - rekla je Marija Radivojević.

Foto: Privatna arhiva

Vuk i dalje ima jak bol u glavi kada se priseti svega.

- Kada ide kroz školu dovikivali su mu da je "ćaci". Moj mozak ne može da pojmi da se tako nešto dešava, kamo li da je tako nešto normalno. Deca ne treba da budu informisana o tome ko je blokader, a ko je ćaci, i da etiketiraju jedni druge. Ja ovde pričam isključivo samo o interesu svog deteta i sve druge dece. Sva deca su Vuk. Vidite i sami šta se dešava po školama, kako je sve postalo naopako - rekla je majka.

Marija je naglasila da ne želi da se zlostavljanje njenog sina gleda kroz prizmu politike, i da nije ni blokader ni ćaci, već je u pitanju primer strašnog nasilja nad nemoćnim detetom.

Kaže da je videla razne komentare nakon vesti o maltretiranju njenog sina - od onih koji su je podržavali i zagovarali što oštrije kazne za nasilnike, pa do gnusnih komentara o tome da "ako je ćaci to i zaslužuje".

Foto: Privatna arhiva

- Dosta ljudi je, verujem, letimično pogledalo naslov vesti i svašta su pisali u afektu, iako nisam bila u stanju da čitam sve komentare detaljno - naglasila je ona, i rekla da se sveopšti porast nasilja u društvu preneo i na decu.

- Dete ne treba pustiti, ono će probati sve... Oni ne znaju, mi smo tu da ih učimo šta sme i šta ne sme, kako se obraćati starijima, kako poštovati druge, to se sve izgubilo. Svi smo mi nekada bili mangupi, ali budi mangup pa pomozi baki koja vuče kese dok se vraća iz prodavnice, nemoj terorisati nikoga - rekla je Marija.

Kaže na kraju razgovora i da poznaje veliki broj roditelja koji su imali slične probleme.

- Razumem da se deca svađaju, da ima čarki, svi smo kroz to prošli, ali zlostavljanje ovog tipa - da šestoro njih udari na jednog i da ga kroz njegovu nemoć ponižavaju, udaraju i snimaju, za to nemam reči. Bavimo se svim i svačim, posebno stvarima na koje ne možemo da utičemo, a ono na šta možemo da utičemo, što je važno, time se mnogi bave sve manje.

Bokan: Ovo pokazuje svu strahotu efekata blokaderske priče

Analitičar Dragoslav Bokan, komentarisao je za "Novosti" užasno vršnjačko nasilje koje je pretrpeo jedan trinaestogodišnji dečak, a nasilnici su ga prilikom maltretiranja nazivali i "ćacijem".

- Uvek je aktuelna misao da je zločin nad mnogim ljudima često samo, nažalost, statistika, ali zločin nad jednim konkretnim čovekom, osobom, detetom je tragedija i zaokuplja sve nas sa osećanjem, sve nas koji imamo nešto ljudsko u sebi. U ovom slučaju, mali Vuk koji je učenik šestog razreda osnovne škole u Kraljevu i koji ima određene probleme, između ostalog je zakasnelo počeo da govori, je pretrpeo nasilje, maltretiranje i ponižavanje od strane svojih drugara iz škole. Razlog skoro da nije postojao, ali ono što je najužasnije u svemu je što se u tom maltretiranju, teranju da vrišti, uđe u reku, prizna da je autističan, pojavi jedan momenat koji je posebno važan za sve nas koji živimo u srpskom društvu danas - on je optužen da je "ćaci".

Foto Petar Vujanić

- To kao da automatski ukida njegovo pravo da bude dečak, da ne bude maltretiran, da je sin svoje majke Marije koja se trudi oko njega, da je drug sa tim monstrumima iz te škole kraljevačke. To što je on optužen da je "ćaci" automatski treba po tom kodu mišljenja da ukine sva njegova prava i da bilo ko može da ga muči i maltretira kao u nekom lovu na one koji ne treba da postoje. Taj politički rasizam nije, naravno, ideja tih siledžija maloletnih, to je samo došlo do njih, ali preuzimanje tog modela pokazuje svu strahotu efekata blokaderske priče u poslednjih godinu dana gde je otvoren lov na ljude, dovoljno samo pokazati prstom na nekog i reći da je on "ćaci" i istog trenutka dobićete naklonost i opravdanje i zaštitu od velikog broja ljudi-neljudi sa društvenih mreža - komentariše Bokan za "Novosti".

Godina za nama ostavila je teške posledice zbog ekspanzije nasilja koje smo gledali zbog blokadera, i njihovog promovisanja ideje da je normalno i dozvoljeno maltretiranje neistomišljenika.

Bokan upozorava da je ovo poslednji trenutak da čitava javnost reaguje.

- Ne samo strogim kažnjavanjem, već i optužbom moralnom, ljudskom, onih koji su uveli tu priču o "ćacijima" i odredili da je politički rasizam u Srbiji danas i ovde dozvoljen. Oni su pravi krivci, oni su ti koji stoje iza tog vrištanja, maltretiranja, guranja, ponižavanja, udaranja, vređanja i to će se ponavljati bezbroj puta ako tome ne budemo stali na put. Država neka razmišlja o tome šta je do nje, a mi svi ostali treba da strogo osudimo one koji to koriste i kažemo da je nemoralno i neljudsko to omalovažavanje ljudi. Strašna priča i na pojedinačnom nivou kroz traumu kroz koju je prošao mali Vuk koji treba da se vrati u školu i da trpi njihove poglede, ali i za svu drugu "braću po muci" Vuku kraljevačkom koji će doživljavati slične stvari zato što je nekome s vrha opozicione priče palo na pamet da je super da u vređanje protivnika uvedu i reč koja će im oduzeti sva ljudska svojstva - zaključio je Bokan.

Karanović: Blokadersko-terorističke snage pribegle novim metodama terora i nasilja

Ognjen Karanović, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost, ističe da posledice onoga što zastupaju blokaderi vidimo i u presudi Andrijani Nešić, urednici portala "Novosti" i na primeru vršnjačkog nasilja nad trinaestogodišnjim detetom.

- Slučaj tog vršnjačkog nasilja, maltretiranja, ugrožavanja bezbednosti, trinaestogodišnjeg deteta koje je nazivano "ćacijem", izvrgnuto ruglu i stigmatizovano, što je obično podsticaj koji je došao ili iz reda blokadera iz nastavnog kadra ili od roditelja kod kuće, samo je još jedan pokazatelj da su blokadersko-terorističke snage posle 1. novembra ove godine pribegli novim metodama terora i nasilja u političke svrhem a u sklopu obojene revolucije koja pokušava slomiti državu Srbiju već godinu dana.

Ognjen Karanović, istoričar /KCNS

- Dakle, blokade državnih institucija, paraliza pojedinih sistema u aparatu organizacije vlasti i države, naravno da ima svoje posledice. Jedna od posledica je strahovita polarizacija koja je vidljiva u širim slojevima društva i tu posledicu ćemo morati da saniramo u periodu pred nama, a to će iziskivati mnogo energije, strpljenja i vremena. No, ono što je akutno jeste delovanje izuzetno opasnih blokadersko-terorističkih džepova u tom plamenu obojene revolucije koja tinja u pojedinim segmentima državnog sistema - pravosuđe, tužilaštvo, visokoškolske ustanove. Tu vidimo pokušaj generisanja još jednog talasa obojene revolucije ne bi li na taj način slomili državu Srbiju, slomili suverenizam koji država Srbija sledi kao ideju i suverenističku poziciju naše otadžbine na geopolitičkoj sceni - istakao je Karanović.

- Manifestacione izraze smo videli i na primeru "Večernjih novosti" i presude koju je sud usvojio u vezi sa urednicom Andrijanom Nešić. Žena je osuđena u krivičnom postupku, po krivičnoj prijavi, jednog od blokadersko-terorističkog vođe obojene revolucije Zdenka Tomanovića za verbalni delikt. To je urađeno u suprotnosti sa međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih prava koji štite i novinarsku profesiju. Nakon više decenija od kako smo raskrstili sa totalitarizmom i jednoumljem, na scenu putem delatnosti sudova stupa "novo doba" kako su ga zamislile blokadersko-terorističke snage, u kome će apsolutno jednoumlje biti biti obaveza svakog člana srpskog društva, pod uslovom da to jednoumlje bude uklopljeno u koncept vrednosnih sistema koji oni zastupaju, a šta zastupaju vidimo i u presudi Andrijani Nešić i na primeru vršnjačkog nasilja nad trinaestogodišnjim detetom. Tu Blokadersko-terorističke snage i njihove ćelije moraju biti potpuno izolovane i potpuno neutralisane, ako mislimo da prevaziđemo ovo sve - zaključio je Karanović.