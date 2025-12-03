ŠEŠELJ: Tužilaštvo mora biti u sistemu izvršne vlasti

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj, gostujući na Informer TV, dao je svoje stručno mišljenje i predlog rešenja za probleme koje imamo u tužilaštvu.

Foto: Printskrin Informer TV

- Mora se preurediti vlast u našoj zemlji po izvornim principima podele vlasti. Kod nas je tužilaštvo odvojeno od svih grana vlasti, a to ne sme ostati tako. Tužilaštvo mora biti u sistemu izvršne vlasti. To što je ono nezavisno znači da se tužiocu ne sme niko mešati u postupanju u pojedinim predmetima, ali on snosi odgovornost za ispravno postupanje, ali se politika krivičnog gonjenja mora kreirati u Vladi i ministarstvu pravde. Državno tužilaštvo mora biti podređeno Ministarstvu pravde. Tužilaštvo za organizovani kriminal kao i svako drugo može biti posebno odeljenje, a ne da bude nezavisno od svakog Višeg tužilaštva - bio je izričit Šešelj.