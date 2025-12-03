ŠEŠELJ: Tužilaštvo mora biti u sistemu izvršne vlasti
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj, gostujući na Informer TV, dao je svoje stručno mišljenje i predlog rešenja za probleme koje imamo u tužilaštvu.
- Mora se preurediti vlast u našoj zemlji po izvornim principima podele vlasti. Kod nas je tužilaštvo odvojeno od svih grana vlasti, a to ne sme ostati tako. Tužilaštvo mora biti u sistemu izvršne vlasti. To što je ono nezavisno znači da se tužiocu ne sme niko mešati u postupanju u pojedinim predmetima, ali on snosi odgovornost za ispravno postupanje, ali se politika krivičnog gonjenja mora kreirati u Vladi i ministarstvu pravde. Državno tužilaštvo mora biti podređeno Ministarstvu pravde. Tužilaštvo za organizovani kriminal kao i svako drugo može biti posebno odeljenje, a ne da bude nezavisno od svakog Višeg tužilaštva - bio je izričit Šešelj.
Preporučujemo
ŠEŠELj IZDAO ALARMANTNO UPOZORENjE: U toku pokušaj da se ovlada državom!
03. 12. 2025. u 18:55
"STANITE, SILAZIMO NA OVOJ STANICI!" Šešelj oštro o strašnim ucenama koje Srbija trpi
03. 12. 2025. u 16:21
HTELI DA GA NEUTRALIŠU: Šešelj odbio "unosnu" ponudu
02. 12. 2025. u 22:31
Ministar Selaković došao u Tužilaštvo, a oni pobegli u kafanu
02. 12. 2025. u 16:12
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)