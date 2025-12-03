PAUNOVIĆ I IKONEN: Jačanje saradnje Srbije i Finske
MNINISTARKA državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Snežana Paunović sastala se u Helsinkiju sa finskom ministarkom lokalne i regionalne uprave Anom Kajsom Ikonen.
Srbija i Finska obeležavaju 96 godina diplomatskih odnosa, pri čemu Finska kontinuirano podržava evropske integracije Srbije i reformske procese u javnom sektoru. Posebno je značajno otvaranje Klastera 3, koji se odnosi i na dalju reformu javne uprave i predstavlja osnovu za produbljivanje bilateralne saradnje.
Tokom razgovora, ministarke su razmatrale unapređenje efikasnosti uprave, razvoj digitalnih usluga za građane i primenu savremenih IKT rešenja. Istaknuti su i modeli „jedinstvenih upravnih mesta“ (One-Stop-Shop), jačanje međuopštinske saradnje i razmena institucionalnih i stručnih znanja.
Ministarka Paunović naglasila je da je Srbija u prethodnim godinama postigla značajan napredak u digitalizaciji i modernizaciji uprave:
„Unapređivanjem usluga i uvođenjem savremenih procesa gradimo upravu koja brže, jednostavnije i transparentnije služi građanima.“
Ona je podsetila i na konferenciju o Jedinstvenim upravnim mestima (JUM), održanu sa UNDP-om u Beogradu, ističući da je cilj da svaka opština u Srbiji do kraja 2026. godine ima uspostavljeno JUM, a da će ih do kraja 2025. biti najmanje 80.
Važan segment razgovora bio je posvećen kadrovskoj politici u javnom sektoru i uključivanju mladih profesionalaca. Ministarka Paunović podsetila je da su trenutno u skupštinskoj proceduri dva zakona koji će unaprediti status državnih službenika, kako u delu službeničkih zvanja, tako i u domenu ličnih primanja.
Ministarka Ana Kajsa Ikonen navela je da i Finska nastoji da motiviše mlade za rad u javnoj administraciji
„Javni sektor nudi sigurnost zaposlenja i stabilan okvir za profesionalni razvoj, dok privatni sektor često pruža veće plate, ali sa većim rizicima i nestabilnošću.“
Nakon bilateralnog sastanka održana je i tematska sesija sa finskim ekspertima iz oblasti digitalizacije i organizacije javne uprave, uz učešće predstavnika oba ministarstva.
Ambasador Srbije u Finskoj Aleksandar Janković istakao je značaj institucionalnog dijaloga i razmene praktičnih iskustava između dve zemlje.
Finska, kao država sa visokim poverenjem građana u institucije i niskim nivoom korupcije, služi kao primer razvijenog, transparentnog i građanima orijentisanog upravnog sistema ka kome Srbija nastavlja da stremi u procesu modernizacije javne uprave.
